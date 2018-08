Esto es ser capitán

por Joaquín Beltrán



La jornada doble nos dejó algunas conclusiones interesantes sobre equipos que van en ascenso, algunos que no encuentran su mejor versión y otros que dejan dudas. América y Pumas están en estos últimos y se enfrentan el fin de semana en uno de esos partidos que ningún futbolista que pertenece a alguna de estas instituciones se quiere perder. La histórica rivalidad deportiva en la cancha que se traslada a la tribuna, hacen de éste un juego especial, incluso si no eres aficionado a ninguno de los dos.

El América regresa a casa después de dos visitas que no le dejaron un saldo positivo ni en puntos ni en funcionamiento. Miguel Herrera tendrá que trabajar en la coordinación de sus líneas ya que en el partido contra León sufrió cuando le cerraron espacios y no logró tener la profundidad de otras ocasiones. Sus jugadores se desesperaron e intentaron contrarrestar esta situación basándose en lo individual más que en lo colectivo. El equipo del “Piojo” sigue teniendo muchas variantes a la ofensiva y será muy importante que Cecilio Domínguez recupere rápidamente su nivel para ser más determinante. Veremos si vuelve a jugar con volantes a perfil cambiado y si modifica el aparato defensivo.

Por su parte los Pumas son un equipo de contrastes, de ser líderes generales y hacer 10 goles en las primeras tres fechas, a caer rápidamente en la tabla y lo más preocupante, sin goles en los últimos tres juegos. Es cierto, las lesiones han afectado a Universidad, pero las variantes a la ofensiva, la solidez defensiva y la capacidad de reacción que habían mostrado los universitarios no han regresado. Los ajustes que ha intentado David Patiño y su cuerpo técnico no han sido suficientes para que sus dirigidos vuelvan a desarrollar el futbol con el que empezaron este Apertura 2018. Los jugadores jóvenes que están teniendo oportunidad rápidamente tienen que asumir la responsabilidad para ayudar al cuadro universitario a salir del mal momento. Por último, es importante decir que en estos partidos no importa cómo se llega; se juegan más que tres puntos.





