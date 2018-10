Esto es ser capitan

por Joaquín Beltrán

Atractivos partidos

La fecha FIFA de octubre se acerca y los equipos afinan detalles para el cierre de torneo, pero antes deberán jugar la jornada 12, que tiene varios partidos interesantes que le pueden dar rumbo a las posiciones finales de este Apertura 2018.

Cruz Azul contra Monterrey, Tigres ante América, Chivas frente a Pumas, entre otros, tienen ingredientes que los hacen muy atractivos, pero en esta ocasión iremos a la Bombonera de Toluca, porque los Tuzos de Pachuca visitan a los Diablos Rojos.

Pachuca, bajo el mando de Paco Ayestarán, ha encontrado un crecimiento futbolístico que lo tiene por primera vez dentro de los ocho primeros lugares del torneo. Tuvo un inicio incierto, pero la directiva, encabezada por Jesús Martínez, fiel a su costumbre, dio respaldo al proyecto y están empezando a tener resultados positivos, porque no sólo es estar en puesto de clasificación; también dejaron en el camino a Tigres en la Copa, para instalarse en semifinales. Los refuerzos cada vez se ven mejor y mas adaptados a la idea de su técnico y el regreso de Guzmán, después de su lesión, ha sido determinante para la mejoría del cuadro tuzo.

Por su parte el equipo que dirige Hernán Cristante tiene que hacer pesar el Nemesio Díez, para retomar la senda de la victoria que se cortó en la visita al Atlas la semana pasada, además el cuerpo técnico tiene la tarea de encontrar variantes a la ofensiva ante la ausencia por suspensión de Rubens Sambueza quien, sabemos, le da mucha profundidad al ataque rojo; ¿quién será el elegido para jugar en esa posición? Por otro lado, está la pregunta si Talavera regresará a la titularidad o será Luis García quien cubra el arco de nuevo en esta fecha.

Me parece un partido trascendente en las aspiraciones de ambos equipos, porque son el sexto y el octavo lugar de la tabla, porque Pachuca quiere seguir en ascenso y no salir de zona de clasificación y porque Toluca no quiere ver comprometidas sus aspiraciones de pelear por un nuevo título.

