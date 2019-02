Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán

Jornada 8 del Clausura 2019 de la Liga Mx, que tiene situaciones importantes que destacar. Por ejemplo: ¿qué pasará hoy en el puerto jarocho? Es una realidad que las cosas en Cruz Azul no están bien; han dejado vacante el trono de la Copa, es cierto, pero lo más preocupante, desde mi punto de vista, es que el equipo se nota desconfiado y desmoralizado. La intención en hacer las cosas bien en la cancha existe, pero simplemente no les salen, lo cual está generando mucha frustración en todo el entorno azul. Por su parte lo que vive el Veracruz de Siboldi es desesperante; es casi un hecho que va a descender y además no ha podido festejar ni un solo gol en lo que va de la competencia. El panorama es muy complicado y hoy buscarán darle una alegría a su afición.

El partido con el que se cierra la jornada me parece muy atractivo: Santos, que sin duda es de los equipos más consistentes en nuestro futbol, va por una semana perfecta ante el Toluca, que tiene que reaccionar. Después de vencer a Cruz Azul en el Azteca y del gran resultado de visita en la Liga de Campeones de Concacaf, los Guerreros de Salvador Reyes van creciendo futbolísticamente, el trabajo de inteligencia deportiva del cuadro de la comarca casi siempre identifica jugadores que se adaptan rápidamente a nuestro futbol, como es el caso de Correa, además de la gran incorporación de Diego Valdés, excelente futbolista; esto junto con la base que se mantuvo del plantel, va solidificando a los Santos, que hoy están en posición de liguilla.

Por su parte Toluca tiene que despertar; he hablado en esta columna de las muy buenas contrataciones que hicieron los Diablos Rojos, pero el funcionamiento ha estado por debajo de lo que se espera y lo que ese plantel puede dar. En la Liga vienen de perder contra León, un partido en el cual la expulsión de Ríos afectó notablemente el accionar del grupo, veremos qué decide Hernán para cubrir al capitán del equipo y si hay alguna modificación táctica para enfrentar este partido.

Disfruten de la jornada.

