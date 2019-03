Esto es ser capitan

Joaquín Beltrán





Un histórico Clásico regio

Amigos, compañeros y aficiones de ambos equipos coinciden en que el clásico regio se cuece aparte. Es el partido más atractivo de esta jornada, por mucho. Tiene varios ingredientes que lo hacen especial. Se miden el primero contra el segundo de la tabla, buscando afianzarse en esos puestos. Incluso, Monterrey tratando de bajar del liderato a los felinos. Dos de las nóminas más importantes y más poderosas de nuestro futbol.

Una ciudad que se divide por la rivalidad deportiva. Llegan en un momento futbolístico muy importante después de su participación en la Liga de Campeones de la Concacaf, donde los dos tuvieron grandes partidos que casi los tienen en semifinales.

Es una realidad que son grandes planteles y mucha profundidad en la banca. Las variantes de Diego Alonso y Ricardo Ferretti son muchas para poder definir un partido. Si bien el funcionamiento colectivo de ambos equipos es muy bueno, no podemos dejar de lado el tema individual.

Cada equipo tiene hasta cuatro elementos que de manera personal pueden definir un encuentro. Lo vimos en los partidos a mitad de semana. Pabón y Valencia son los ejemplos perfectos.

Pinta para ser un partido histórico, relevante. Aunque no seas aficionado a estos planteles, no hay que perdérselo. Sin duda, como jugador retirado, me hubiera gustado vivirlo en el campo, como me lo han platicado varios compañeros.

A disfrutarlo, que sea un gran partido. Ahí estaremos pendientes. Saludos.