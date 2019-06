Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán

Los cuartos de final de la Copa Oro quedaron definidos. Sin duda hay sorpresas, pero los favoritos siguen vivos esperando llegar lo más lejos posible. Respecto a nuestra Selección seguramente Martino y su gente no tenían previsto enfrentar a Costa Rica tan pronto en el torneo.

El tener una semana para preparar el partido le ha venido bien a México, primero para hacer el plan de juego y tener claro lo que van a realizar el sábado y por otro lado, para recuperar a los lesionados. Hoy el “Tata” tiene más variantes y jugadores capaces para avanzar a semifinales. Moreno, por su experiencia en este tipo de partidos, y Pizarro por lo desequilibrante que ha vuelto su futbol, podrían empezar el partido, de no ser así, se tienen dos opciones muy buenas desde la banca, ya sea para cerrar el juego o darle un plus a la ofensiva Tricolor.

Veremos qué decide el cuerpo técnico. Pienso que México, si juega sin confianza y a su máximo potencial no debe tener problema para vencer a los ticos que, en Matosas y en el “Pity” Altamirano, tienen gente que nos conocen bien además que el cuadro de Costa Rica se motiva cuando nos enfrenta.

Tema aparte, me parece increíble que la Copa Oro, el torneo más importante de la Concacaf, el que representa a esta confederación ante el mundo, se juegue sin VAR. Si queremos estar a la altura de otras confederaciones, darle valor y seriedad a esta competencia, estos detalles no se deben pasar por alto y, sinceramente, no creo que sea un tema económico.

Por último y hablando del VAR, muy interesante la reunión el miércoles en la Federación Mexicana de Futbol, en la cual Yon De Luisa y Arturo Brizio nos dieron un resumen de las intervenciones y decisiones que tomó el VAR durante el Clausura 2019, así como la explicación de las nuevas modificaciones a diferentes reglas que, como dijo Arturo, dan otra idea de cómo jugar al futbol. En las redes sociales de la FMF está la información.

