Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán

México está en la final de la Copa Oro 2019, tal vez no de la manera en que se pensó, pero ahí esta la posibilidad de ganarla, por lo cual creo que hay varias situaciones que comentar al respecto.

Antes de iniciar el torneo, consideré a México amplio favorito para ser campeón, por tres razones: primero, por los resultados obtenidos en los partidos amistosos ante rivales sudamericanos muy importantes; segundo, por el convencimiento de los jugadores de la idea futbolística que pretenden el “Tata” y su cuerpo técnico, a pesar de las ausencias; tácticamente el funcionamiento del equipo fue en ascenso, la presión alta, la recuperación y distribución del balón, la profundidad para generar oportunidades de gol, recorridos, coberturas, todo en general se hizo de muy buena forma, con situaciones por corregir, por supuesto. Y tercero, por el nivel de los rivales en sus partidos de preparación.

Durante la Copa, me ha gustado mucho que esa idea futbolística se ha respetado, los seleccionados en cada uno de los partidos juegan a lo mismo, intentan trabajar sobre las mismas bases y los mismos fundamentos que ha implementado el Director Técnico desde el primer día que tomó las riendas de la Selección Mexicana. Es una realidad que los últimos partidos se han complicado mucho más de lo esperado; después de la goleada a Cuba y el triunfo con autoridad ante Canadá, el equipo no ha logrado tener la consistencia mostrada en los partidos anteriores. Desde mi punto de vista, lo que ha faltado ha sido mayor concentración en las decisiones que se toman en la última zona, la precisión en el último toque ha provocado desconfianza en todos los sectores de la cancha, porque calidad técnica hay.Por último, me parece que jugadores que se sumaron a esta convocatoria hasta el final por diversas razones, han cumplido y demostrado que quieren tener un lugar en este proceso. Éxito pues, a nuestra Selección, en la final contra Estados Unidos. Y felicidades a Héctor Moreno por cumplir 100 partidos con el Tricolor; merecido totalmente.

Los invito a seguirme en mis redes sociales:

Facebook: joaquinbeltranoficial

Instagram: capitanbeltran3