Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán

Rápidamente llegamos a la jornada cuatro de la liga MX y entre varios partidos interesantes, sobresale la visita del América a la “Bombonera” de Toluca, aunque Ochoa todavía no puede ver acción porque está a la espera de terminar trámites familiares para poder volar a nuestro país. Lo que a mi parecer hace atractivo el partido es ver si Toluca ya despierta en el torneo y sobre todo en casa; ha sido un inicio lejano a la jerarquía que tiene este club y el domingo tiene una oportunidad inmejorable de meterse de lleno al torneo.

El América ha tenido una gran capacidad de reacción ante las bajas que ha sufrido, provocadas por la diferencia en calendarios con otras latitudes, sigue siendo un equipo sólido, y veremos cómo se ajusta ante la baja de Castillo ya que estaba encontrando su nivel futbolístico y ritmo goleador.

Por su parte, Toluca apostó por la continuidad en el cuerpo técnico y en la mayoría del plantel. Los marcadores han estado lejos de lo que el cuadro del Estado de México puede dar, es necesario que los resultados en la cancha se den rápido para que no se generen dudas en la idea futbolística de LaVolpe.

Por último, es importante hablar de lo vivido en los Juegos Panamericanos en Lima a mitad de semana; sin duda es un duro golpe para nuestro futbol, del cual se tiene que aprender, si queremos ganar nuestro boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, debe existir un mayor apoyo para el equipo nacional que nos represente y una buena gestión para que se presten a los jugadores que requiere el técnico. Por otro lado, los resultados también son reflejo de un nivel por debajo de lo esperado de nuestra selección y de no hacer valer los momentos en que fuimos mejores que el rival. El triunfo frente a Argentina nos ilusionó, pero la realidad es que no se logró ser consistentes los noventa minutos en cada uno de los juegos. Además de la falta de variantes del cuadro mexicano. Hoy no queda otra que salir con todo por la de bronce, frente a Uruguay.





