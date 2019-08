Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán

La edición de la final del torneo pasado se revive en la jornada 8 de este Apertura 2019, cuando el León visite el “Volcán” para enfrentarse a los Tigres.

El León juega muy bien al futbol y hoy tiene, desde mi punto de vista, un plantel más completo que el torneo pasado, con mejor capacidad individual. Sigue desarrollando una idea futbolística agradable, complicada para el rival. Macías está en un gran nivel, producto de su talento y de que lo acompañan en zona ofensiva jugadores como Mena, Meneses, Montes y Campbell, que constantemente generan oportunidades de gol, como la joya que nos regalaron el miércoles contra Santos.

El vigente campeón del futbol mexicano sufrió a mitad de semana en Guadalajara para empatar sobre la hora con el Atlas, que mostró una mejoría importante respecto a su presentación en Pachuca el fin de semana pasado. Los Tigres de Ferretti, fieles a su costumbre, irán de menos a más en el torneo y tendrán una prueba muy complicada en casa. Habrá que estar atentos ante la posibilidad de que Diego Reyes pueda tener minutos, aunque luce complicado por la falta de actividad los últimos meses.

Por otro lado está el Cruz Azul contra Guadalajara, un partido que siempre llamará la atención por la historia de ambos equipos, aunque hoy no atraviesan un buen momento. El equipo de Caixinha no logra llegar a su óptimo nivel, además de que no contará con Aldrete y probablemente tampoco con Caraglio, piezas clave en su once y en su funcionamiento.

En tanto el Guadalajara, que no tuvo actividad a mitad de semana, descansó en la fecha 7, está sufriendo muchísimo la ausencia de Hiram Mier en defensa; López, que manejaba muy bien los tiempos a la ofensiva, se lesionó también. Así que cuando parecía que podía avanzar en lo táctico, vienen dos derrotas al hilo, dejando más dudas que certezas.

Terminando esta jornada vendrá la Fecha FIFA y también el cierre de registros; veremos qué equipos aprovechan este receso para mejorar su plantel y sus actuaciones de cara a la jornada 9.

