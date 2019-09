Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán





Llegó una nueva Fecha FIFA y hay muchas cosas que comentar. Empecemos con los temas de Selección Mexicana.

Gerardo Martino debe estar muy feliz por varias razones; una de ellas y la principal, desde mi punto de vista, es que hoy cuenta con “esa” Selección que pensó para la Copa Oro y que tuvo un montón de ausencias, sólo falta Carlos Vela como cereza en el pastel, pero es de todos conocido que Carlos ha dejado clara su postura respecto al Tricolor. Limar asperezas y aclarar malos entendidos con base en la comunicación, permitió que fueran convocados jugadores que no habían respondido a convocatorias anteriores. Incluido Jesús Corona, de buen momento con el Porto y con quien había mostrado Martino mayor enojo. La otra razón deben ser los rivales a los que México va a enfrentar; Estados Unidos y Argentina exigirán a nuestra Selección, que hoy tiene múltiples variantes para hacerles frente.

Por su parte, la Sub-22 ya inicia la preparación para el pre-olímpico que se realizará en México y enfrentará a la selección de Japón, equipo que lo eliminó en semifinales en Toulon, y a los Cimarrones de Sonora. También en este caso la mayoría de los jugadores elegibles por edad y por capacidad son convocados, así que Lozano deberá sacarle provecho al tiempo que tiene trabajo con ellos. Mención aparte, pienso que Macías merecía estar con la Selección mayor.

Y bueno, a nivel de clubes, muchos partidos amistosos, varios de ellos en Estados Unidos, con la idea de que los equipos no pierdan ritmo; sobresale el Monterrey vs. León en San Antonio, Texas. Y varios cambios, algunos entendibles, otros no, algunos ya confirmados, otros a la espera de que se concreten. Pero la Fecha FIFA resultó el pretexto ideal para que llegaran estos movimientos.

Por último, un fuerte abrazo a Poncho Sosa; tuve el gusto de trabajar con él en Cruz Azul, y estoy convencido que lo que vivió, no lo merecía, por su profesionalismo y los resultados que le había entregado a la institución potosina.

