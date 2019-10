Esto es ser capitán

Joaquín Beltran

De las últimas llamadas para Cruz Azul esta temporada, es cierto, aún falta mucho torneo, pero el funcionamiento de La Máquina no es bueno, y además, se encuentra con un América fortalecido después de tener una muy buena actuación en el Clásico nacional.

El llamado Clásico Joven siempre será atractivo no importa como lleguen los equipos, pero es una realidad que el cuadro de Siboldi no logra encontrar el nivel acorde a su plantel, después de la sacudida a nivel directivo y de cuerpo técnico.

Esa es la labor principal de Robert, restaurar la confianza de sus jugadores en ellos mismos y en los aficionados. Por su parte, el cuadro del "Piojo" se está volviendo peligroso en la recta final del torneo, jugando mejor futbol, recuperando lesionados y sobre todo jugadores, encontrando su mejor nivel en el cierre del torneo.

Por otro lado, una nueva visita de los Pumas de la UNAM a Guadalajara, es cierto, hace poco se rompió la racha de años en los cuales el cuadro del Pedregal no le ganaba al Rebaño en tierras tapatías, y no lo hizo una, sino dos veces, Copa y Liga, aún así no deja de ser una plaza complicada para los capitalinos.

La mejor defensa del torneo tratará de hacer su trabajo para llevarse a casa un buen resultado. Por su parte, el Guadalajara enfrenta este partido con el ánimo renovado después del triunfo en Copa contra Correcaminos, tratando de mejorar la idea futbolística de Tena. La buena noticia es que ante la ausencia de Briseño por la suspensión que le dio la Comisión Disciplinaria, regresó Hiram Mier. Le urge a Chivas alguien de experiencia en esa zona.

Por último un fuerte abrazo y una pronta recuperación para Gio, que bueno que todo salió bien en la operación. También un abrazo fuerte a Antonio Briseño, al cual también tengo el gusto de conocer y sé que no la está pasando nada bien ante esta situación.

Disfrutemos la jornada que el campeonato se está apretando.

