Esto es ser capitán

Estamos viviendo una nueva fecha FIFA y con ella el inicio de nuestra participación en la Liga de las Naciones de la Concacaf. Un torneo que tiene un fin claro desde mi perspectiva y que además para Canadá, Panamá, El Salvador y Curazao puede ser determinante en su participación en el hexagonal final de la zona por un boleto al mundial.

Vamos por partes, la idea de este torneo es provocar que el futbol de la zona se equilibre. Me explico, el crecimiento de las islas es notorio, cada vez con mejores jugadores, mejor planeación y gente más capacitada y preparada encabezando los proyectos, esta posibilidad de jugar contra los mejores equipos de la confederación les ayudará a ver en qué nivel están y trabajar para alcanzar a los equipos “fuertes”. Deben aprovechar la oportunidad.

Por otro lado, con el nuevo reglamento de participación en el hexagonal en el cual participarán los seis representativos nacionales mejor posicionados en el ranking de FIFA, las selecciones mencionadas buscarán aprovechar este torneo para ganar ese ultimo lugar, ya que México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica están dentro, en el caso de Honduras solo una catástrofe lo dejaría fuera. De los cuatro restantes El Salvador va arriba pero solo 11 puntos dentro del ranking sobre Panamá, y ahí en medio están Canadá y Curazao, la lucha va estar buena.

La forma en que Gerardo Martino planeó este torneo me parece la adecuada, sigo creyendo que futbolísticamente no aporta nada para nuestro crecimiento, pero el hecho de llamar a concentraciones largas a jugadores jóvenes con una proyección importante para los próximos dos mundiales y cobijarlos con jugadores experimentados ayudará a una pronta madurez, pero sobre todo a que los futbolistas elegibles, que son muchos, dominen el funcionamiento táctico y la metodología de trabajo del Tata y su cuerpo técnico. La cercanía del Cuerpo Técnico de la mayor con la selección que va a buscar un lugar en Tokio 2020, me parece algo muy positivo para nuestro futbol.

