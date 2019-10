Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán

Se reanuda la liga MX después de la fecha FIFA en la cual México jugó sus dos primeros partidos en la Liga de Naciones de CONCACAF, como lo comenté en mi columna anterior, me pareció sensata y adecuada la manera en que Martino y su gente la planearon, hay cosas que rescatar sin duda, por ejemplo la combinación de jugadores de experiencia con futbolistas más jóvenes que tienen proyección importante hacía el futuro. Otra cosa que se esta haciendo bien es la estrecha comunicación entre la selección mayor y la selección pre-olímpica (algo que no se dio el período anterior) El Tata se ha preocupado, no solo por conocer a los jugadores de esa categoría, sino a involucrarlos en su idea futbolística dándoles minutos en juegos amistosos y en este nuevo torneo. Un gran acierto. En los últimos dos juegos de la fase de grupos México tiene que ganar y también tener mucho cuidado con las lesiones, vimos que los panameños golpearon bastante.

Los ojos esta jornada están puestos en lo que pueda suceder hoy en la noche en el puerto, se han dicho muchas cosas de las diferentes personas involucradas, algunas contradictorias, otras que generan mucha incertidumbre, lo que es una realidad es que lo que esta pasando no le viene bien a una liga que quiere competir con las mejores del mundo.

Para mí el partido más atractivo de este fin de semana se jugará el domingo a medio día en CU. La mejor defensa del torneo recibe a una de las mejores ofensivas. Pumas busca equilibrio en sus líneas, si bien es cierto que reciben pocos goles, hacia el frente le han faltado variantes para acompañar más a González. Por su parte la Fiera no se ha encontrado en los últimos partidos, sigue siendo un plantel profundo y con muchas variantes, pero ese futbol vistoso se ha perdido un poco,sobretodo en el último partido, en el cual rescataron el empate contra Veracruz. Los dos están en zona de clasificación en este momento y es Pumas el que tiene que proponer el partido aprovechando ser local y para mantenerse en la pelea por los ocho finalistas.

