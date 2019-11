Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán

Llegó la última fecha del Apertura 2019 y hay dos juegos que son clave para las aspiraciones de varios equipos que aún tienen la esperanza de meterse a la fiesta grande del futbol mexicano.

El primero es hoy en la frontera cuando los Xolos que están a la baja, reciban a un muy peligroso León que busca mejorar su posición en la tabla para asegurar recibir el partido de vuelta en el bajío por lo menos en la fase de cuartos de final.

El equipo de Pareja ha recibido 7 goles en los últimos dos partidos, sin hacer ninguno y perdiendo, la semana pasada, el invicto en casa. Dejó escapar dos muy buenas oportunidades que lo tendrían ya clasificado y lo único que pasó, es que le dio vida al equipo que hoy lo puede dejar fuera, los Rayados de Monterrey. A Tijuana solo le queda ganar y esperar que el equipo de la sultana del norte no gane.

Por su parte el equipo de Mohamed tiene en sus manos la posibilidad de estar en liguilla cuando reciba en el gigante de acero al Atlas, que tiene que salir a morirse en la cancha, ganar por varios goles de diferencia y esperar que se den como 5 resultados.

Es decir un milagro. El estar en la fase final depende solamente de ellos, si gana Rayados se define la liguilla en ese momento.

No hay duda que el equipo del Turco ha mejorado, jugadores que no eran tomados por Diego Alonso han aprovechado la oportunidad de ver acción de nuevo y las cosas parecen estar acomodándose, no solo para liguilla, también para el mundial de clubes.

Si los dos equipos mencionados pierden o empatan, entonces se abren muchas posibilidades para equipos que vienen atrás esperando que eso suceda, por supuesto, ellos tienen que ganar su partido y esperar.

¿Qué equipos están en esta situación? Pumas, Pachuca, Chivas y Atlas. No tenemos suficiente espacio para explicar que necesita cada uno, así que amable lector, lo invito a hacer las matemáticas correspondientes.

Twitter: @capibeltran

Facebook: @joaquinbeltranoficial

Instagram: @capitanbeltran3