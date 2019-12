Esto es ser capitán

Joaquin Beltran

La final de la Liga MX está definida y falta mucho para disfrutarla. Es cierto, calendarizar nuestro futbol es complicado, pero creo que al hacer la Copa MX anual (decisión desde mi punto de vista acertada), por ahí hubiera cabido otra fecha doble y no tendríamos que esperar a la última semana del año para que se realice.

El panorama de los dos equipos es totalmente diferente, hablemos primero de los Rayados. La clave de este equipo es haber hecho un cambio a tiempo, la llegada de Mohamed le cambió la cara al equipo, generó de nuevo competencia dentro del plantel y elevó el nivel de los que venían jugando constantemente. Se ganó a pulso su participación en la final ya que durante los 180 minutos de las dos eliminatorias frente a Santos y frente a Necaxa fue el equipo más constante.

De su inminente debut en el Mundial de clubes hay que decir que normalmente los equipos mexicanos que participan no llegan en su mejor momento, hoy es diferente, me parece que llegan en el tope de su curva de rendimiento, y después de ver al rival que van a enfrentar pienso que no deberían tener problema para avanzar a semifinales. Veremos. Lo que le puede jugar en contra para la final es la acumulación de cansancio por los partidos, los viajes y el cambio de horario.

Por su parte el cuadro de Miguel Herrera ya demostró que parar tantos días no le afectó, en la recta final del torneo, se atravesó una fecha FIFA y su jornada de descanso en la Liga MX, aún así el equipo se presentó de buena manera en la Liguilla y por eso está en la final. A diferencia de su rival, América tuvo que remar contra corriente en las dos eliminatorias, mostrando capacidad de reacción y madurez para enfrentar la fase final del campeonato.

Es una realidad que la intensidad de la Liguilla puede verse afectada, además que para Rayados está la posibilidad de alguna baja para la final, como ha sucedido con Janssen para el Mundial de Clubes. Todavía falta mucha información por dar de aquí al 26 de diciembre que se vean las caras por primera vez en el gigante de acero.

