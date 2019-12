Esto es ser capitán

Los Rayados de Monterrey hicieron un partido casi perfecto. Desde las declaraciones previas al partido que jugarían contra el Liverpool se notaba que Mohamed y sus jugadores sabían lo que tenían que hacer para incomodar e incluso superar por momentos al campeón de Europa. Son pocas las oportunidades que se tienen a nivel de clubes de enfrentar a los mejores del mundo, algunas de ellas se tenían en la Copa Libertadores o en la Sudamericana, pero al no participar más en estas justas, las opciones de reducen a amistosos o al mundial de clubes.

Lo que normalmente le pasaba a los clubes mexicanos que han participado en el mundial de clubes, en este formato, es que seis meses después de ser campeones de CONCACAF no llegaban en su mejor momento físico y futbolístico. El miércoles Monterrey demostró que llegó en lo más alto de la curva de rendimiento para enfrentar este torneo y dejó un gran sabor de boca a nivel internacional. Es cierto que el Liverpool no inició con la mayoría de sus figuras y que tenía varios lesionados. Pero Klopp lo dijo muy claro, su equipo se tuvo que emplear a fondo para disputar la final este fin de semana contra el Flamengo.

Monterrey jugará el partido por el tercer lugar el sábado, pero lo hará sin varios jugadores titulares que incluso, ya están viajando a México para recuperarse rápidamente de la intensidad delos dos partidos jugados y readaptarse al horario, alimentación, clima, etc. para estar listos para la ida de la final de la LigaMX en el gigante de acero el 26 de diciembre. Me parece una buena decisión y considero que el aficionado de Rayados entiende esta situación, si no participaran en la final de nuestro torneo, tendrían que ir con todo por ese tercer lugar.

Por su parte el América sigue preparándose para hacer un buen partidos en la ida, que me parece clave si quiere obtener su decimocuarto título de Liga en el futbol mexicano. Considero que será una final de muy alto nivel con la que cerraremos el año.

