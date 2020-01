Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán

Arranca la jornada cuatro de la Liga MX y hay varias cosas que comentar. El partido más atractivo de la jornada, para mí, es el único que se jugará el domingo 2 de febrero, cuando el Toluca de José Manuel de la Torre reciba a la Máquina de Robert Dante Siboldi.

Los Diablos Rojos buscan encontrar el mejor funcionamiento de la idea futbolística del Chepo. Para lograrlo basta mencionar que en los tres partidos anteriores de Liga, la alineación del equipo fue exactamente la misma, además quieren lograr su primera victoria en casa, y es un hecho que llegarán motivados después de la reacción que tuvieron a mitad de semana para dejar fuera al Atlas de la Copa MX.

Por su parte, Cruz Azul llega con mucha confianza después del gran resultado que obtuvo el fin de semana pasado, en el cual encontró una mucho mejor versión del equipo, ocupando muy bien los espacios dentro de la cancha y siendo contundente, situación que no le había permitido tener mejores resultados en las jornadas anteriores.

Mucho se habló de la situación del refuerzo brasileño que ya no se quedó con el equipo. Mi opinión es que la institución hace bien en no hacer una inversión en un jugador que podía lesionarse y dejar de ser una posible solución a falta de variantes a la ofensiva. Lo que también creo es que el palmarés del posible refuerzo no cumplía con la necesidad del club ni con las peticiones que hizo el técnico para su contratación.

Por último, me tocó transmitir el partido de León contra Pachuca y vivir la angustia de ver a un jugador de futbol lesionarse gravemente. No tengo duda que Eugenio Pizzuto regresará más fuerte y con esa ambición que ha mostrado en su corta carrera, que lo llevó a ser de los mejores del pasado Mundial sub-17, que lo ha hecho un nuevo referente de las fuerzas básicas de Pachuca y un prospecto muy importante de nuestro futbol. A darle con todo a la rehabilitación, Eugenio, que te esperamos de vuelta. Todavía hay muchas metas que lograr.

