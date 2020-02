Esto es ser capitán

Joaquín Beltrán





Jornada 5 de la Liga MX y ahora sí todos los equipos tienen los partidos completos y León es el líder del torneo por diferencia de goles con respecto a Querétaro;esto no es de extrañar si analizamos varias cosas: primero, y para mí la más importante, la atinada decisión de la directiva de llevar a Nacho Ambriz y darle continuidad a su proyecto. Segundo, la continuidad del plantel, basado en una buena planeación con pocos cambios y muy bien analizadas incorporaciones ante la salida de jugadores clave en los torneos anteriores, y tercero, el profesionalismo, la disciplina y el compromiso de los jugadores con la idea futbolística de Nacho y la forma en que la llevan a cabo en la cancha, cada uno de los futbolistas de los Panzas Verdes sabe perfectamente bien qué hacer durante los noventa minutos, los que inician y los que entran de cambio.

Y en esta jornada reciben ni más ni menos que al campeón del futbol mexicano, que no encuentra su mejor versióndespués de levantar el trofeo y que no ha ganado en lo que va del torneo. Este Monterrey tiene mucha capacidad y tiene que despertar por lo que, sin duda, este enfrentamiento es el más atractivo del fin de semana. La calidad del plantel de Rayados se tiene que imponer a pesar de no haber tenido el mismo descanso y más tiempo de preparación respecto a sus rivales, pero ya demostró que puede jugar muy bien al futbol bajo el mando de Mohamed. Disfrutemos del juego.

Por último, el día de hoy por la noche la selección femenil de México se estará jugando el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio ante Estados Unidos; si en el varonil nos quejamos del nivel de los rivales de CONCACAF, en el femenil esta zona tiene a dos de los máximos exponentes a nivel mundial. A Canadá por momentos se le jugó bien, aunquese perdió el juego. Frente a EU las nuestras tienen que hacer un partido perfecto. ¡Vamos con todo, que no hay imposibles!

