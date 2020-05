Esto es ser capitán | Buena decisión

El futbol en una de las ligas más importantes del mundo regresa y aunque la pandemia no ha cesado y no se sabe si habrá un final o no, pronto tendremos partidos de alto nivel. La ruta del virus ha ido dictando la ruta de reactivación de los deportes en el mundo, hace rato en algunos países de Asia ya se juega béisbol por ejemplo, sin aficionados en los capos, lo cual tendrá que irse modificando gradualmente según se den las cosas en el mundo.

Llegó el turno para Europa, Alemania ha anunciado que la semana que entra reanudará su competencia, cabe mencionar que terminar los torneos a mí, me parece lo más justo, le da valor y respalda el trabajo realizado previo al inicio de está crisis.

El reinicio de la Bundesliga, va de la mano de la decisión del gobierno de abrir también gradualmente escuelas, tiendas, etc. para reactivar la economía y apoyar emocionalmente a la población de ese país. Éstas son algunas condiciones bajo las cuales se empezará de nuevo: Solo habrá mas o menos 240 personas en el estadio entre jugadores, cuerpo técnico, árbitros, personal médico y personal de producción.

La labor ha sido amplia, es decir no habrá aficionados en el estadio y se trabajará intensamente en no permitir que se reúnan alrededor del mismo.

Se facilitaron pruebas para que los jugadores y gente cercana a los equipos estén monitoreados constantemente y llevar los partidos sin problema.

Las personas que estén en la banca deberán guardar distancia mínimo de un asiento.

Por supuesto la calidad del sistema sanitario alemán es clave para que se diera esta resolución que es de suma importancia para el futbol local..

Respecto a nuestra Liga la fecha de regreso se ve lejana, estamos justo en la fase crítica de la pandemia, no hay suficientes pruebas para la población en general y sin duda, esto limita muchas decisiones. Ojalá todos seamos conscientes de la situación en la que estamos, nos cuidemos para que pronto el futbol y otras actividades más importantes se reactiven en nuestro país.





