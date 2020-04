Esto es ser capitán | Esto es ser capitán 81

Antes de cualquier otra cosa, por favor cuídense y cumplan, en medida de lo posible con las indicaciones para protegerse y protegernos. Quédense en casa, seamos pacientes.

Dos temas relevantes se dieron a conocer esta semana, un comunicado por parte de la UEFA y un comunicado también de la liga MX.

LA UEFA anunció que se suspenden todos los eventos y partidos que estaban previstos para este verano a nivel de selecciones nacionales, varoniles y femeniles, esto para darle prioridad a que las ligas locales y los torneos internacionales a nivel de clubes, llámese Champions League o Europa League. Y es que lo complicado de esta situación es que muchos jugadores, Directores Técnicos, incluso directivos terminan contratos el 30 de junio, incluso en algunas ligas también terminan convenios de derechos de transmisión por televisión que ya están acordados. Así que sin una fecha definida y dependiendo de cómo se controle la pandemia que estamos viviendo, todo apunta a que a finales de mayo o en algún día de junio, se reanude la actividad a puerta cerrada.

Ya veremos el ritmo de los jugadores y las posibles lesiones que pudieran sufrir, así como la recuperación de los que han sido afectados por el virus.

Por otro lado nuestra liga, anunció que los torneos de las fuerzas inferiores quedan cancelados, a mi me parece una decisión sensata y que seguramente no fue fácil de tomar. Primero esta la salud de los futbolistas, los clubes siguen trabajando con ellos en esta etapa de formación. Mantener en actividad a las fuerzas inferiores representa un gasto enorme para los clubes, traslados, hospedajes, alimentación, etc. Por el parón deportivo en el que estamos hay una disminución considerable en los ingresos de las instituciones, así que todo esta enfocado para el regreso de la actividad de primera división varonil y femenil y el ascenso MX y que puedan concluir este clausura 2020. Que ojalá sea lo más pronto posible ya que será una buena indicación de que estamos superando este duro momento.