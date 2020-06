Esto es ser capitán | Nuevo formato causa controversia

Ya existe una fecha tentativa para el regreso del futbol mexicano y el Apertura 2020; es el 24 de julio, y todo dependerá de cómo esté el semáforo de esta pandemia, que hoy sigue en rojo y en ascenso.

También se presentó el protocolo para el regreso de los clubes a los entrenamientos y actividades de pretemporada, desde ahorita hasta el inicio del torneo, aunque algunos equipos ya habían empezado con las pruebas y las prácticas antes de que el documento se diera a conocer. Los clubes tendrán mes y medio para ponerse a tono física y futbolísticamente para la fecha 1.

El nuevo formato de competencia ha generado muchos comentarios; en el tema deportivo pienso que no genera competencia, equipos por debajo del 50% de los puntos podrán calificar y buscar el campeonato, pero también entiendo que después de las pérdidas millonarias que han sufrido las instituciones derivadas de esta crisis de salud, hay que generar ingresos de la manera más rápida posible y tratar de aminorar las deudas adquiridas durante este tiempo de pandemia.

Muchas cosas han cambiado desde aquel último juego entre América y Cruz Azul. Ventas de equipos, cambios de sede, modificaciones de competencia; en fin, situaciones a las cuales dueños, directivos, aficionados, jugadores nos hemos tenido que ajustar. Hay algunas que no comprendo, otras que entiendo pero no comparto. Lo necesario es que el futbol vuelva y se hable de lo que pasa dentro del terreno de juego, y ahí veremos si los cambios y decisiones tomadas funcionan o no.

Por último y a la par de esto que sucede en la Liga MX, la Liga del Balompié anunció su sistema de competencia, que me pareció novedoso y atractivo; poco a poco va tomando forma esta nueva propuesta con gente que sabe de futbol y que son buenos amigos.

¡Mucho éxito!

