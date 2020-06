Esto es ser capitán | Partidos casi a diario en Europa

Varias cosas qué comentar porque, de no haber futbol por la crisis que estamos viviendo, ahora tenemos varios partidos de diferentes ligas casi diario.

Esta semana se reanudó la Liga Premier de Inglaterra y todo parece indicar que el Liverpool por fin la podrá ganar.

El arranque fue complicado porque en el partido entre Sheffield United y Aston Villa hubo un gol clarísimo que con todo y el ojo de halcón no se marcó; rápidamente la liga y le empresa mandaron un comunicado “explicando” por qué no había sido concedido, ofreciendo una disculpa. Resulta que los jugadores cubrieron todas las cámaras y no hubo manera de que le llegara la señal al sensor del árbitro.

Por otro lado, el Nápoles fue campeón de la Copa de Italia ganándole en penales a la Juventus. La gran actuación de Buffon no bastó para que el cuadro que dirige Gatusso se alzara con el título y así por primera vez un jugador mexicano ganó un título en el país de la bota.

En realidad la aventura del “Chucky” en Italia no ha sido nada fácil, se pagó mucho dinero por él y aunque Ancelotti lo pidió, lo hizo jugar en una posición diferente a la que ocupaba en el PSV; Hirving trató de cumplir pero las críticas de aficionados y medios de comunicación siguieron; la llegada de Gatusso, lejos de mejor su situación, la complicó al grado de no ser tomado en cuenta ni en la semifinal ni en la final de la Copa, siendo retirado entre un partido y otro de un entrenamiento.

No hay duda de la calidad de Lozano, pero el futbol es un conjunto de circunstancias que se deben de complementar para desarrollar lo mejor posible una carrera. Gatusso no es un mal entrenador por no poner a nuestro paisano, tal vez no es de su gusto o no cree que encaje en su sistema, además que la declaración por la salida del entrenamiento no ayudó mucho. No tengo duda que vendrán tiempos mejores e Hirving aprenderá de este situación.

