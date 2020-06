Esto es ser capitán | Raúl, entre los mejores delanteros

Hablar de Raúl Jiménez hoy, es hablar de uno de los mejores delanteros del mundo. Destacar cómo lo ha hecho en una de las ligas más competitivas del mundo y también a nivel continental, se dice muy fácil, pero sin duda ha sido un proceso de mucho aprendizaje que ha dado frutos y con creces. Y es que no sólo son los goles, que además le han dado una enorme cantidad de puntos a los Wolves; Raúl asiste, retiene el balón para darle salida a sus compañeros, abre la cancha y toma posición con inteligencia, gana un alto porcentaje de balones por arriba ante centrales de mucha altura... y más. Ha sido un torneo muy completo y en todo momento se ha notado que lo disfruta al máximo, esa es la esencia del juego.

EN CUANTO a nuestro futbol, estamos, en teoría, a un mes de iniciar la Liga; sehan hecho ya varias transacciones, siendo los Xolos de Tijuana los que más jugadores han contratado, además de anunciar a Guede como su nuevo director técnico. Luce poderoso el cuadro de la frontera. Necaxa, fiel a su costumbre, haciendo buenos negocios, y otros equipos sufriendo con los temas económicos.

LAS COSAS en el país no lucen muy bien por la situación del coronavirus y en medio de esta situación se anunció una Copa en la cual participarán 8 equipos del futbol mexicano en dos sedes: Guadalajara y Ciudad de México. Deportivamente le puede venir muy bien a los equipos para lograr un buen ritmo futbolístico y que los entrenadores desarrollen su idea futbolística rápidamente; ahora, en cuestiones de salud, no sé qué tan positivo sea, porque entendiendo que hay protocolos, instituciones que participarán han anunciado que tienen jugadores positivos al Covid-19. Veremos cómo caminan las cosas.

POR ÚLTIMO, ¡¡¡El Liverpool fue campeón!!! Tuvieron que pasar 30 años para que los “Reds” pudieran levantar la Premier League, siendo el equipo que con más anticipación lo ha logrado y coronando una temporada histórica. You Never Walk Alone.

