Esto es ser capitán | Siempre hay debate

Se ha dado la lista de la Selección Mexicana, sólo con jugadores que participan en la Liga MX, para el primer amistoso de este año tan raro que será contra Costa Rica a puerta cerrada. Siempre que se hace una convocatoria hay debate entre quién debería estar y quién no. Me dan mucho gusto varios llamados, que me parecen justos por el nivel y momento que atraviesan varios futbolistas. Romo, Vásquez, Giménez, Martin, Rodríguez, Chávez, Sepúlveda, deben de generar esa competencia dentro del equipo para que nuestro futbol crezca y Martino tenga mayores variantes de cara a la eliminatoria para el Mundial del 2022.

Me sorprende la ausencia de un jugador en específico: Fernando Navarro, su nivel desde hace varios torneos sin duda está entre los mejores de la Liga MX, las diferentes funciones que puede cumplir dentro la cancha, su aporte a la ofensiva y su gran técnica individual no deberían de desaprovecharse. Ahora, puede haber muchos factores por los cuales un entrenador de selección no convoque a un futbolista, y el Tata tendrá sus razones muy claras, las cuales, no dudo, las hará públicas en cuanto se le cuestione, porque la claridad en su toma de decisiones ha sido su sello desde que asumió este reto. Respecto al Chapito Montes, respeto mucho su decisión, pero seguro pudo aportar mucho en este momento.

Mucho éxito a la Selección Mexicana en este “nuevo” proceso después del paro obligado por la pandemia.

Y ya que estamos hablando de jugadores del León, el partido de la jornada 11 sin duda, es el enfrentamiento entre los Panzas Verdes y los Pumas el lunes por la noche. ¿El invicto de Pumas peligra? Sí. ¿Es una dura prueba para el cuadro de Lillini y López? Sí. Y lo es porque el León juega muy bien y lleva una buena racha de resultados positivos en casa, es difícil que deje escapar puntos jugando de local. Pero la prueba también es para León, porque estos Pumas están motivados, saben bien a lo que juegan, pelean hasta el final y querrán mantenerse por arriba de los esmeraldas en la tabla general. Nos espera un partidazo, a disfrutarlo.

