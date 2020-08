Esto es ser capitán | Temas interesantes

La fecha de mitad de semana dejó algunos temas muy interesantes, Cruz Azul perdió un partido que en teoría debía ganar, pero aquí queda claro que el rival cuenta y Querétaro hizo un partido casi perfecto, con mucho orden en todas sus líneas, sin desesperarse durante todo el partido, con una bien trabajada presión en bloque y con una muy excelente actuación de Gil Alcalá.El Pachuca no encuentra el rumbo de lo cómo pretende jugar y Monterrey tiene que mejorar notablemente en la contundencia, eso le permitiría llevar más puntos y más triunfos en el año.

En un abrir y cerrar de ojos llegamos a la jornada cinco del Guard1anes 2020, sin duda los ojos del futbol mexicano estarán en el debut de Víctor Manuel Vucetich como timonel de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y es que en teoría la combinación Chivas-Peláez Vuce suena muy atractiva, veremos en la práctica los resultados.

Para este partido el Guadalajara no podrá contar con Vega, que fue expulsado en Ciudad Juárez y que se había recuperado del Covid-19, a pesar de esto, poco a poco van recuperando jugadores que no pudieron complementar el plantel durante la gestión de Luis Fernando el Flaco Tena, y eso será un plus para esta nueva era.

Por su parte, San Luis llega a este partido en una notoria mejoría, el triunfo de visita en Tijuana no fue casualidad. El equipo de Memo Vázquez se ve cada vez más acoplado, ordenado tácticamente y con variantes a la ofensiva.

También ha encontrado contundencia, lo cual lo hará un rival muy complicado el sábado cuando se presenten en el estadio Akron.

Por último, hay que hablar de este nuevo formato de Champions League, el ajuste por la pandemia nos ha rega- lado un par de encuentros sumamente emocionantes y todavía falta hoy Barcelona contra Bayern Munich, y el sábado Manchester City contra Lyon.

Que lástima que no queda ningún futbolista mexicano participando en las competiciones europeas, ojalá tengamos más presencia en la siguiente edición tanto en la Champions como en la Europa League y sobre todo con los nuestros siendo protagonistas.

