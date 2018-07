Esto y algo más

Final inesperada

1. LOS ETERNOS FAVORITOS

Esta vez no bastó la historia ni el peso de la playera. Alemania no supo o no quiso aceptar el cambio generacional y prefirió apostar ciegamente por los jugadores experimentados; al final su juego predecible y su soberbia acabaron con el añorado bicampeonato; España rompió records de pases, contra Rusia sobrepasó los mil, casi todos laterales y sin profundidad; la renovada Brasil, que combinaba el juego físico europeo y el jogo bonito, dependía demasiado de Neymar, el cual se pasó medio Mundial en el suelo; Argentina, aunque pasó a octavos de final, fue uno de los peores combinados albicelestes aun con Messi en la cancha, y el entrenador, casado con su idea, confundió al grupo con sus “innovadoras” tácticas.





2. GUERRA EN MEDIA CANCHA

Los conjuntos que llegan al último partido tienen grandes delanteras, todos al máximo nivel, no dan una pelota por perdida, sin embargo la llave que abrirá el juego es la disputa en el centro del campo. Tres jugadores han sido la columna vertebral de ambos equipos. Veamos: por el lado croata tenemos a Modrić, Rakitić y Brozović, quienes cumplen tareas de recuperación pero a la vez son virtuosos con el balón, jugadores técnicos que defienden y van bien al ataque; por su parte Francia tiene tres inamovibles: Kanté, Pogba y Griezmann, el primero un motorcito los 90 minutos con aptitudes defensivas, el segundo sobresale por el físico pero a la vez maneja bien el balón y, por último, el media punta del Atlético es quien le da pausa al equipo, retiene el balón, filtra balones y es gran definidor. Será un gran partido, con muchas emociones, pero el verdadero juego se verá en la disputa por el control de la media cancha. Disfrutemos.

ALGO MÁS

Cristiano Ronaldo prefirió un berrinche a quedarse en el Madrid. El luso evadió impuestos en España y fue condenado a pagar 20 millones de euros, pero sintió que el conjunto español no lo protegió ni dio la cara por él. ¿Acaso quería que el club defendiera su esquema de blanqueo?

