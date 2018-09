Estrangular el servicio público

1.- Si en lugar de tanta faramalla y tanto retruécano a la demagogia el señor Presidente reparara en el profundo estrago que pretende infligir a su amado pueblo, a las enormes y extáticas bases que en una idolatría larga y celosamente cultivada lo han elevado al supremo pontificado de la Nación, y a los unos que otros millones de camajanes del conservadurismo –prensa fifí y tergiversadores de su verdad incluidos- que no votaron por él, con la amputación salarial y el cese de burócratas que tiene ya en marcha, lo volvería a pensar. Las medidas que desde ya impone, y que sonrojarían al propio Dracón, tendrán un efecto devastador en la economía toda y lo ponen en riesgo, a él y a todo el pueblo sin distingos, de conocer el amargo significado, en sentido propio y real, de la bancarrota.

2.- Puede decir con su proverbial soltura que se mudará al Palacio Nacional con una hamaca y un catre y, sin la menor idea de la dignidad –no se diga la majestad- de la investidura, su amado y sabio pueblo se lo festeja y aplaude, faltaba más, igual que todos sus dislates. Lo que parece que ni él ni la pléyade de eruditos que lo aconseja han reparado con la brutal mutilación de sueldos en la gestión pública –amén de la aniquilación del talento, la experiencia y la operatividad del gobierno-, es en la cadena trepidatoria del daño que producirá el mueble que no se compró; la pintada a la casa que otra vez se pospuso, la semanal ida a las tortas y el retoque del coche. El siguiente año en la escuela en la que ya no se podrá inscribir al hijo ni la clase extra de matemáticas de la niña.

3.- Cómo le va a explicar a todos los primero los pobres que quedarán en la calle, que el medio burócrata que lleva veinte años en su trabajo digno, honesto, leal y abnegado, ya no podrá pagar a la muchacha que ayuda a la faena en la casa. La chica que envía el sueldo al pueblito lejano, quizás tendrá que decirle a su familia que por ukase del adorado líder se quedó sin trabajo pero no le hace, aunque el hermano que pinta cajitas en Olinalá ya no venderá su artesanía por igual razón.

4.- En la hilatura no hay factor menor. La de la tintorería, la de las tortillas fuera del súper y el bolero de la esquina; el marchante de queso Oaxaca y tamarindos de la camioneta, venderán menos o dejarán de vender. Y a medida que crece el parangón, será el daño a la pequeña, grande y macro industria que, por si no saben los calígrafos del coloso del catre, cortarán al aprendiz que no sacó la mercancía prevista; la fábrica que apiló inventario echará al técnico calificado, y la proveedora de servicios informáticos borrará su plantilla por el contrato que ya no se renovó con el gobierno. Ése es el expansivo esquema en cadena de la reducción de sueldos y el despido de operadores, justo los que tripulan la consola. Y el medio burócrata ya empieza a sentir que no comerá pasteles.

5.- Salvo que avizoren sobreseer o cancelar la ley de la gravedad, al fundador de la Nación y publicistas que lo orientan no les va a alcanzar la verborrea ni el recorte para que salgan las cuentas –menos aún las refinerías, las dádivas efectivo y el subsidio a la vagancia- y entonces sí, exangües las arcas públicas, podrá eliminar la administración pública, pero la gloriosa Patria que troquelan nacerá cercenada en una insomne, lóbrega, y muy cantada y tangible bancarrota.

camilo@kawage.com