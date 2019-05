Ética en el servicio público

Por: María de los Ángeles Huerta del Río, Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena

El pasado 30 de abril se clausuraron los trabajos en la Cámara de Diputados, pero como ahora las cosas se hacen de manera diferente, esta misma semana tendremos periodos extraordinarios para aprobar leyes que, estamos convencidos, le hacen falta al país —y que por cuestiones de tiempo y mucho trabajo, no pudimos resolver en el periodo ordinario.

Los temas finales de la sesión ordinaria, para mí, fueron simbólicos: la última ley que votamos fue la Ley Federal de Austeridad Republicana de Estado, además de la designación de titulares de los Órganos Internos de Control de varias dependencias, como el INE y la Fiscalía. Poco a poco, de manera sistemática, se va perfeccionando el sistema nacional anticorrupción en los hechos y las leyes. De esta forma, desde el Congreso, aportamos para que el dinero y esfuerzo de todos los mexicanos deje de despilfarrarse y se invierta en aquello que más falta le hace al país.

La ley de austeridad que se votó no es ninguna novedad; es un clamor ciudadano que la cuarta transformación llevo al Congreso. Es el desglose de la expresión de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Son las medidas que pueden impulsar la austeridad como política pública. Son los elementos éticos en el servicio público. La austeridad es indispensable para corregir el efecto pernicioso de la corrupción y la impunidad que prevalecieron como elementos intrínsecos en administraciones pasadas. Es muy importante para eliminar la disociación de los servidores públicos con respecto a la realidad que nos rodea.

Ya no más sillones López Morton de maderas finas y cuero, cuando hay escuelas sin baños, cuando millones de mexicanos no tienen servicio de agua potable; eso ya es inadmisible. Más aún: fue falto de sensibilidad y de ética, para decir lo menos. De ahora en adelante, sólo el servicio ejemplar les dará lustre a los servidores públicos, y no el falso oropel que durante varios sexenios padecimos los mexicanos. Recibimos, como una de las fatales herencias, una burocracia dorada llena de gastos superfluos y corrupción.

Lo que establece esta ley recién aprobada es la obligación para las compras consolidadas, de disciplina presupuestaria, eficiencia y eliminación de duplicidades, que considera a la administración pública como un todo y no como feudos de cada secretario de Estado. Se acaba la protección del secreto o reserva fiduciaria para efectos de fiscalización, y su información se divulgará mediante informes trimestrales.

La ley establece una separación categórica entre función pública e intereses particulares. También le da la facultad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para emitir lineamientos en materia de austeridad, siempre que no afecte la prestación del servicio público y, además, crea un comité de evaluación para promover y evaluar políticas y medidas de austeridad.

Con esta reforma se fortalece la responsabilidad de los servidores públicos, es decir, se evoluciona de manera integral en el combate a la corrupción que tanto ha lastimado a este país. Y para verificar su cumplimiento, se tomó protesta a los contralores designados mediante votación.

El presidente López Obrador ha dado muestras de avanzar en el tema de austeridad del gobierno. Por eso, con fecha 3 de mayo, emitió un memorándum en donde instruye que se apliquen medidas administrativas para que haya más recursos para los programas en beneficio de los mexicanos. Seguimos en el camino de la 4.a transformación.