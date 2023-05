EU felicita a México por acciones contra flujo migratorio

En su mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el fin de semana recibió una carta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que éste reconoce los esfuerzos de México para atender el flujo migratorio al que se enfrentan ambas naciones. El primer mandatario comentó que Biden se comprometió a invertir más recursos en Centroamérica, para que los ciudadanos de esos países no tengan la necesidad de dejar sus comunidades. Por lo pronto el mandatario mexicano está poniendo su “grano de arena” y por ello en los próximos días presentará una iniciativa para otorgar visas temporales para que los migrantes que cruzan por México puedan trabajar en la construcción de obras públicas. Aseguró que esto se debe a que se requiere mano de obra para terminar los trabajos del Tren Maya, además, de profesionales de la construcción. Estaremos atentos.

MORENA EN PRIMER LUGAR DE LAS PREFERENCIAS ELECTORALES

A pesar de las críticas algo deben estar haciendo bien en Morena y hasta ahora en la oposición nada les ha funcionado, pues a poco más de un año para que se lleven a cabo los comicios presidenciales, Morena y sus aspirantes a la candidatura presidencial conservan una sólida ventaja sobre los demás partidos. Las últimas encuestas así lo indican y ayer la publicada por el Universal no fue la excepción. Según el diario de circulación nacional Morena lidera la preferencia electoral con boleta genérica (usando emblemas de los partidos sin nombres de candidatos) con 41% de las preferencias, mientras que PAN y PRI obtienen 14% y 12%, respectivamente. Les siguen los demás partidos con porcentajes que rondan entre 3% y 5%. Por su parte, 19% de los encuestados no ofreció respuesta a la pregunta de intención de voto. Estas cifras reflejan también la opinión de los ciudadanos hacia los partidos tradicionales. PRI, PAN y PRD son los institutos que reciben más opiniones negativas que positivas (con balances de -27, -11 y -14 puntos, respectivamente). En lo que se refiere a los candidatos y políticos los que están más presentes entre la ciudadanía son en primer lugar el presidente Andrés Manuel López Obrador con un 97 por ciento, Marcelo Ebrard con 64; Claudia Sheinbaum con 60 por ciento; Luis Donaldo Colosio Riojas mantiene un 57 por ciento, Ricardo Monreal 42 por ciento y Adán Augusto López 26 por ciento. Por encima están Miguel Ángel Mancera, con un 52 por ciento. Todos ellos tienen una buena imagen ante la ciudadanía. En lo que se refiere a la preferencia para la candidatura del PAN, en primer lugar está Lilly Téllez con 23 por ciento, Santiago Creel con 21 por ciento y Mauricio Vila con 11 por ciento. Por el PRI, las preferencias son para Batriz Paredes con 27 por ciento, Claudia Ruiz con 16 y Enrique de la Madrid, 15 por ciento. En el PRD también hay favoritos y estos son Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, aunque un gran porcentaje prefiere a Mancera para encabezar la alianza del PAN-PRI-PRD. En Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio sigue a la cabeza en las preferencias. Finalmente los favoritos en Morena para obtener la candidatura presidencial son: Claudia Sheinbaum, con 32 por ciento, Marcelo Ebrard con 23 por ciento y Ricardo Monreal con 10 por ciento. Sin duda los sondeos de opinión coinciden en que Morena y Claudia tienen garantizado el triunfo, pero como en política nada está escrito y las encuestas no votan, estaremos atentos a las estrategias de la oposición.

RICARDO MONREAL ACONSEJA A FUTURAS GENERACIONES QUE SE PREPAREN

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, siempre se mantiene cerca de las nuevas generaciones, sobre todo es un hombre que le gusta formar a las futuras generaciones por lo que los llamó a que escriban su propia historia y que se preparen para tomar el relevo en el servicio público. Ricardo Monreal acompañó a los integrantes del colectivo Relevo Mexicano, quienes recibieron capacitación en la Cámara de Senadores, a la inauguración de su primer debate. El legislador destacó que gran parte de su agenda se la dedica a la formación de las nuevas generaciones que tienen interés en el servicio público. El senador les dijo que no sean víctimas de sus propias debilidades, que se alejen de cualquier tipo de drogas y de la vanidad, que acarrean frustraciones y problemas. Además, les recomendó que cuiden su vida privada, que expresen su amor a la patria, que eviten el egocentrismo y la soberbia, pues “es un defecto en la política”. “También evita la simulación y el fingimiento político, porque esto destruye las vidas y te genera también destrucción social. Traten de ser los mejores. Ustedes están a punto de escribir su propia historia”, expresó.

CLAUDIA SHEINBAUM: SÍ HAY PISO PAREJO EN MORENA

Sin duda, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum se mantiene muy activa y eso tiene mucho que ver en el crecimiento que ha tenido en las encuestas, pues no sólo dedica tiempo a recorrer el país como lo hizo este fin de semana en Coahuila, sino que se mantiene muy pendiente de la capital. Para muestra basta mencionar que dio a conocer los avances de la estrategia contra le sequía que se registra en la Capital. Ya en temas políticos dio a conocer que ha sostenido conversaciones con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal; con el diputado Gerardo Fernández Noroña y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La favorita en las encuestas dejó en claro que no habrá una definición del candidato de su partido para el 2024 hasta que acabe el proceso electoral de 2023. No obstante, dijo que todos los aspirantes tienen las mismas oportunidades de ser elegidos, por lo que sí hay piso parejo.¿Será?

PRIÍSTAS DEFINEN MÉTODO DE SELECCIÓN DE SU CANDIDATO PRESIDENCIAL

En el PRI ya comenzaron a ponerse de acuerdo y ayer el dirigente nacional, Alejandro Moreno, convocó a sus aspirantes presidenciales para definir el método que plantearán a la alianza Va por México para definir a su aspirante presidencial de 2024. Hasta el salón presidentes de la sede nacional tricolor llegaron las senadoras Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Massieu; los ex secretarios federales Enrique de la Madrid, José Ángel Gurría e Ildelfonso Guajardo, así como Alejandro Murat. Las encuestas ubican a Beatriz Paredes como la que tiene mayor simpatía entre los militantes, además de que es una política de gran experiencia por lo que, se dice dice preparada para construir una opción competitiva al oficialismo y asegura que se está a tiempo de lograrlo, a pesar de la gran ventaja que le lleva Morena a la oposición. Ya veremos.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA RECONOCE QUE SE DEBE FORTALECER A POLICÍAS CON CAPACITACIÓN E INCENTIVOS

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, tuvo un intenso pero satisfactorio fin de semana pues en el marco del Primer Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana, el senador participó en el Panel “Retos y Realidades Legislativas en Seguridad y Justicia Penal”, donde reiteró que se debe fortalecer, desde el legislativo, a las policías locales con capacitación, incentivos y equipo para ir consonancia de la realidad social; asimismo, resaltó que en nuestro país hay más 600 municipios sin cuerpos policíacos. El foro fue organizado por la organización Échale CoCo tijuana encabezada por Alberto Capellán y se realizó en Tijuana, Baja California, con la representación de expertos de España, Nueva Zelanda, EEUU, Canadá, entre otros.

VICTOR FUENTES URGE A COMISIONES DICTAMINAR INICIATIVA PARA EVITAR FEMINICIDIOS

El senador por Nuevo León, Víctor Fuentes es, sin duda, uno de los legisladores más activosy ocupado ante el aumento de la delincuencia urgió a las Comisiones de Justicia y de Estudios legislativos, segunda para que a la brevedad se analice y vota la iniciativa que presentó desde el 24 de marzo de 2020, que se adiciona un párrafo tercero al artículo 325 del Código Penal Federal. Este proyecto tiene por objeto contemplar la comisión del delito de feminicidio utilizando medios informáticos de aplicaciones y plataformas de transporte privado. En su propuesta, Víctor Fuentes propone aplicar una pena de treinta a sesenta años de prisión, cuando el feminicidio se cometiera haciendo uso de aplicaciones y plataformas informáticas en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuáles los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte con chofer. Importante la propuesta ya que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero de 2015 a enero de 2023 la tendencia de víctimas mujeres de homicidio doloso a nivel nacional es de 20 mil 676. Agregó que el año 2022 cerró con 948 feminicidios a nivel nacional mientras que el acumulado de enero de 2015 a enero de 2023 suma un total de 6 mil 546 feminicidios.

ENRIQUE GALINDO REALIZA ACCIONES EN FAVOR DE SU AGENDA AMBIENTAL

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí se mantiene muy activo el fin de semana inició la rehabilitación integral del Parque de Morales rumbo a la celebración de su centenario. Con estas acciones el alcalde da muestra de su compromiso con su agenda ambiental pues cabe mencionar que desde hace 17 años no se llevaba a cabo una rehabilitación integral de este importante espacio. El mandatario, acompañado por asociaciones de jardinería, de agrupaciones ecologistas, personal municipal y representantes de la ciudadanía, destacó la realización de la Feria de las Flores en este parque, por lo que para reconocer a las promotoras de este evento con más de 30 años de llevarse a cabo, se inauguró el Jardín del Colibrí. Adelantó que en la próxima edición de dicha Feria, la cuota será en especie, es decir, quienes participen como expositores deberán donar plantas, como parte del impuesto verde que promoverá el Gobierno capitalino.



SERGIO CÉSPEDES ATENTO PARA ENFRENTAR CUALQUIER EMERGENCIA POR VOLCÁN POPOCATÉPETL

Muy ocupado y atento trabajado de manera coordinada con las autoridades federales y de Morelos, Tlaxcala y el Estado de México se mantiene el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes ante el incremento en la actividad del volcán Popocatépetl. Por lo pronto el mandatario aseguró que en su estado hay finanzas sanas para poder hacer frente a cualquier tipo de situación de emergencia por algún desastre natural. Céspedes Peregrina, sin embargo, aseguró que esto no será pretexto para que el gobierno adquiera un seguro contra desastres. “Hay previsiones, hay condiciones de sanidad financiera para poder enfrentar algún tipo de situación que espero y deseo de todo corazón que no sea necesario”, afirmó.

DIPUTADO LOPEZ CASARÍN EN SINALOA PROMUEVE A MARCELO EBRARD

Javier López Casarín, diputado y Coordinador Nacional de Plataforma Verde, movimiento a favor de Marcelo Ebrard, estuvo de visita en Sinaloa, donde encabezó la reunión que sostuvieron más de 600 liderazgos que se suman a la causa del canciller. El legislador anunció que en los próximos días Ebrard estará en la entidad pero no perdió oportunidad de criticar lo que él llamó una cargada oficial en favor de Claudia Sheinbaum Pardo, que afecta a los demás aspirantes. “Hay que recordarles a aquellos gobernadores qué hay que conocer la ley, que no hay que utilizar los recursos públicos para promover a quien ellos consideran sea una persona de su interés, porque es una violación a la ley”, dijo López Casarín, al señalar qué hay gobernadores en México a favor de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México sea la candidata de Morena a la presidencia. López Casarín dijo que la Plataforma ve la necesidad de que el partido Morena aclare su método de elección de candidatura, al asegurar que la figura mejor posicionada es la de Ebrard. Ya veremos.

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz