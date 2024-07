Éxodo inesperado 

Por Cynthia Sacal Rayek

El pasado miércoles 24 de julio, el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que México se estaba convirtiendo en un "Narco País" porque, según sus palabras, “los cárteles son los que administran México”. Esto, entre tanto, también se debe a la cantidad de drogas que se ven en la frontera norte del país.

Hoy, quiero hablar de lo que está pasando en la frontera sur, específicamente en Chiapas. Más de dos mil personas huyeron hacia Guatemala como consecuencia de la guerra entre el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Cártel de Chiapas y Guatemala por el control de la plaza (Infobae, 2024).

Es muy impactante escuchar que mexicanos huyen hacia Guatemala cuando comúnmente se escucha de guatemaltecos huyendo de cárteles como La Mara Salvatrucha hacia México por medio de La Bestia para alejarse de las amenazas y las condiciones de vida en su propio país.

El miércoles, la cantidad de personas que huyeron por miedo a la situación y lo que puede desencadenar el alza de las amenazas entre los cárteles es cerca de 580 niñas, niños, ancianos, mujeres y hombres.

Cuando hay una guerra contra el narcotráfico, los civiles e inocentes son los que por lo general sufren las consecuencias al verse atrapados entre el fuego cruzado.

Todas estas personas están huyendo de un conflicto que no tiene nada que ver con ellas, y no les queda otra opción más que dejar todo atrás. Si se niegan a trabajar con los cárteles, tanto ellos como sus familiares corren el riesgo de sufrir extorsiones, reclutamiento forzado, secuestros, desapariciones y homicidios.

Hace menos de un mes, se encontraron 19 cuerpos en Chiapas, atribuidos al Cártel de Sinaloa. En mayo, asesinaron a 6 personas, incluida la candidata a la alcaldía por el Partido Popular Chiapaneco, de la cual no se sabe si su asesinato fue un ataque directo o si fue víctima del fuego cruzado. En abril, hubo un enfrentamiento entre criminales y guardias nacionales que dejó alrededor de 10 muertos (El País, 2024).

Una de las peores situaciones en las que uno se puede encontrar es cuando nuestra paz se ve alterada por un conflicto que no es nuestro, cuando nos vemos atrapados en una situación en la que no tenemos nada que ver y no nos queda más opción que permitir que nuestra vida sea transformada de una u otra manera.

Y aquí es cuando yo me pregunto: ¿Que debe de estar pasando en nuestro país para que los mexicanos huyan a lugares, de los cuales, la gente suele huir en busca de “mejores condiciones de vida”?

@cipmexac