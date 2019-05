Experiencias en la CDMX

“EL AMOR ESTA EN EL AIRE PERO EL AIRE ESTA ALTAMENTE CONTAMINADO”

AMIT ABRAHAM.





Otra muy mala experiencia en esta CDMX: la mala calidad del aire durante toda la semana provocó que el pasado martes se decretara una contingencia extraordinaria por PM2.5 en la Zona Metropolitana del Valle de México y zonas conurbadas, dado que los índices registraron un valor por encima de los 150 puntos, además, de una segunda contingencia por ozono…

Pues bien, no circulamos vehículos con holograma 2, 1, influyó la terminación par ó non y obvio, el último número de la placa: los hologramas 0, 00 y exento, aparentemente no se vieron tan afectados a no ser potr el tema de la salud, por supuesto!

El caso es que a través de un video, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló que, aunque no hay un protocolo para enfrentar una contingencia de este tipo, se lanzó una contingencia extraordinaria que consistió principalmente –dijo-, “ en advertir a la población que es mejor no hacer ejercicio al aire libre, pues se corre el riesgo de tener enfermedades respiratorias”... -Ese, inicialmente, era el riesgo principal; sin embargo, también se prohibió la quema agrícola, de llantas, residuos, pirotecnia, leña y carbón, actividades de construcción y demolición, entre otras, advirtiendo Sheinbaum que, en caso de que las condiciones meteorológicas no permitieran la dispersión de los contaminantes, se suspenderían las clases, suceso que se dio cuando menos el jueves y viernes –ufff-.

Y así las cosas, y al auspicio de las Redes Sociales recordamos mensajes de twitter, emitidos por la actual Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, en marzo del 2016, cuando irónicamente refirió: “Seis días de contingencia; partículas en más de 110 Imecas; autoridades esperando que Tláloc les ayude… Urge política ambiental en la CDMX”. En contraste, poco más de dos años después la misma Sheinbaum, hoy Jefa de Gobierno, hubo de culpar a otros ante la grave contingencia ambiental padecida en nuestros días: las autoridades anteriores no dejaron un protocolo para combatir las partículas…; pero además, la reacción propia y de su gobierno fue tardía, luego de 5 días de contaminación que los capitalinos padecimos y resta concluir su esperanza en el dios Tláloc que, poco ha podido hacer…

Desafortunadamente, los citadinos hemos vivido una de las peores contingencias que hayamos visto en este siglo y en anteriores por lo que el fenómeno afectó principalmente a instituciones educativas –como si la educación fuese tema secundario-; pero además, se celebró el Día del Maestro –el más desangelado en años-,; se replanteó el Doble No Circula y en 34 municipios del Estado de México tampoco se otorgó servicio en planteles de enseñanza básica y media. No obstante, las peligrosas partículas 2.5 y el Ozono obligaron a posponer un día –bueno, dos-, el juego América-León que cambió su sede a Querétaro en donde el día del primer encuentro las condiciones ambientales tampoco eran idóneas… Sufro.!!!

Sabemos que se recortó el presupuesto en materia ambiental puesto que el Presidente López quiere esos recursos para llevarlos a programas sociales que acarrean votos, lo cual dará perpetuidad en el poder a Morena, eso lo sabemos.

Por su parte, el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Sergio Sánchez, aclaró que será hasta la próxima semana cuando se anunciará la actualización del programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, además de modificaciones al programa Hoy no Circula y el calendario de Actualización de Normas Oficiales Mexicanas de Alto Impacto para la reducción de emisiones.

Pero además de que el problema se extiende cada vez más a lo largo y ancho del país debido a incendios provocados por manos de “hombres necios”, las malas noticias no vienen solas: hemos de lidiar con los cada vez más altos índices delictivos y una rayita más: el sargazo que implica una más de las causas actuales en cuanto a consecuencias negativas por parte de la naturaleza: dejemos a un lado la contaminación visual que provoca; esta alga trae también contaminación del suelo, mal olor, microorganismos que modifican el equilibrio ecológico del ecosistema marino lo cual ha ahuyentado al turismo y envilece la belleza de ese hermoso territorio quintanarroense.

Todo parece indicar que el incremento de esa alga radica, tanto al cambio climático, como en prácticas relacionadas con la actividad humana (pesca y contaminación por químicos). A decir de los expertos, el problema no se generó en Quintana Roo, el alga proviene del mar de los Sargazos: urge reflexionar y tomar medidas drásticas en materia ambiental y así, recortan el presupuesto… como si ésta fuera materia de segunda, así parece…

gamogui@hotmail.com