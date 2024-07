Explorando el mundo con ayuda de la tecnología

Sebastián Hiernaux, Líder de Alianzas Estratégicas para Google Maps

Soy un viajero apasionado, siempre en busca de nuevas aventuras y experiencias. A lo largo de los años he recorrido diversos lugares y en cada viaje descubro historias que me permiten comprender cómo nos conectamos con personas de todo el mundo y de nuestro propio país. Pero lo que más me resulta interesante es cómo la tecnología ha cambiado para bien la forma en que viajamos y tomamos decisiones a lo largo de nuestras rutas.

Si pensamos en un viaje por carretera –gran ejemplo para mí porque es mi forma preferida de viajar desde la pandemia– me resulta crítico saber que tengo el respaldo de una plataforma que me garantice rutas óptimas para mí y mis seres queridos. En Google Maps, durante 15 años actualizamos y digitalizamos lugares y caminos para que las personas viajen con datos vitales que nos ayudan a tomar decisiones sobre la ruta a tomar.

En el sureste de México, detectamos cambios importantes que las personas pueden explorar con un clic. En el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto se actualizaron fotografías satelitales, se identificaron puntos de interés y conectaron las vías de comunicación como caminos, cruces, peajes, entre otros. Por otro lado, con el objetivo de reflejar adecuadamente los avances de infraestructura del país, con las nuevas autopistas Barranca Larga-Ventanilla, mapeamos caminos que incluyen rutas más ecológicas, centros de recarga de vehículos eléctricos y gasolineras, hoteles o límites de velocidad. Hoy, Google Maps se convirtió en una brújula digital para millones, al momento de navegar por autopistas, carreteras y calles de cualquier ciudad encontrando direcciones precisas y lugares más interesantes.

Además, de acuerdo con un comunicado del gobierno de Cancún, en 2023 se registraron 32.7 millones de pasajeros que arribaron a esta ciudad, estableciendo un récord turístico. Una increíble oportunidad para emprendedores y pymes de la región para captar la atención de turistas o residentes. Por ejemplo, realizamos una colaboración con la Agencia de Transporte de Yucatán para incluir 50 rutas de transporte público con más de 2,400 estaciones en Google Maps para que dichos turistas y residentes se trasladen y visiten los negocios locales.

Estos comercios pueden sacar provecho de las oportunidades que ofrece el turismo. Por ello, mediante el proyecto SURGES de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), capacitamos a cientos de emprendedores de la industria turística, para optimizar su presencia digital y sus perfiles comerciales en Google, ayudándolos a potenciar sus habilidades digitales.

Viajar nos abre las puertas a un sinfín de posibilidades, nos permite descubrir culturas, paisajes y experiencias que enriquecen nuestra vida; y la tecnología seguirá evolucionando para que las personas organicen, planifiquen y aprovechen al máximo cada viaje de forma más fácil y rápida.