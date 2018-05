Fake news como publicidad electoral

Por: Héctor Escalante

Todos los días se comparte información de medios que no son medios. Las noticias falsas o fake news se están multiplicando en todas las redes sociales y plataformas digitales. Según Verificado 2018 se han detectado al menos 10 sitios que propagan información falsa. Nación Unida, Amor a México, Argumento Político o Zócalo Virtual, entre otros, son una serie de plataformas que no son medios de comunicación, sino propaganda política.

Según datos de la Asociación Mexicana de Internet 70 millones de mexicanos utilizan esta plataforma, en promedio un mexicano pasa 8 horas al día conectado y las redes sociales son su principal actividad. 60% de los internautas considera que internet los acerca a los procesos democráticos y, de ese porcentaje, 9 de cada 10 se informa a través de internet. Muchos de ellos por medio de las redes sociales, principalmente Facebook.

Compartir una información que no está verificada no es otra cosa más que compartir publicidad y el problema radica en que muchos de los consumidores de esa información no saben que proviene de páginas falsas, lo que da como resultado que en vez de informarse se desinformen.

Muchos usuarios en las redes sociales se han convertido en voceros de la información falsa, con conciencia o sin ella, miles de personas le dedican gran parte de su tiempo a publicar contenido que desinforma, pero que ideológicamente comparten. Para ellos no es relevante el hecho de que es contenido “fake”.

Estos medios, que no son medios y que vemos todos los días, fueron hechos para ser la propaganda digital de un partido o candidato, la falta de rigor en plataformas como Facebook le dan cabida porque les representan muchas vistas. La poca regulación en el contenido digital permite que estos sitios tengan vida sin ser si quiera cuestionados.

Tendríamos que analizar si el contenido de las páginas falsas que apoyan a algún candidato debiera ser contemplado por el INE como propaganda política, porque todos sabemos que existen y todos sabemos que proporcionan o venden publicidad disfrazada de información.

Es importante compartir información verídica, consultar dos o tres fuentes que hablen de un mismo tema. La tentación de publicar información imprecisa que nos genera satisfacción puede ser muy tentadora, sin embargo, lejos de contribuir al debate de ideas, lo único que genera es más polarización. Es nuestra responsabilidad buscar información verídica sobre algún candidato, partido político o plataforma electoral.

Las plataformas que se ostentan como medios de comunicación y engañan se van a multiplicar, desafortunadamente tienen un papel protagónico en la elección. Porque esa propaganda que diario invade nuestros celulares, computadoras o tabletas se ha fortalecido, hoy hay cientos de proveedores de información falsa y miles de facilitadores, tan cercanos como nuestros amigos o familiares.

La manipulación de contenidos no es nuevo, durante décadas la mayoría de los medios de comunicación estaban al uso del gobierno en turno y su contenido era utilizado como propaganda. Hoy mucho del contenido en redes sociales no es más que información manipulada para satisfacer gustos personales. Habría que reflexionar sobre lo que consumimos y lo que nos comparten.

Punto y aparte

Las señales en el PRI son de una catástrofe que está por alcanzarlos. Parece que perderán en 8 de las 9 elecciones a gobernador y en la carrera presidencial van terceros. Los cambios no son más que una aceptación del desastre interno.