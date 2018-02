La exsuegra de Gabriel Soto dice que él regresará con Geraldine cuando se le pase “la comezón”. ¿Qué otra cosa va a decir Rosalba?





Ya nos estarán invitando a la boda Irina Baeva y Gabriel Soto, ya hasta el suegro le carga la maletita a la bella rusita y la ve babeando, porque anda con su hijo y es un monumento de mujer. Hoy en día así vayas a la Conchinchina nadie te recoge en el aeropuerto, te dicen “toma un Uber”, pero a esa muñeca encantadora, quien le dice que no... Dice la exsuegra de Gabriel Soto, Rosalba, que cuando al güero se le pase la comezón de la edad va a volver con Geraldine, pero ni que Gabriel tuviera ochenta años, está joven y bello, pero ¿qué otra cosa nos va a decir la exsuegra? Y por supuesto ahorita Irina no dice que anda con Gabriel ¿por qué va a estar confesándose con nosotros?





Juan Diego Cavarrubias ya se casó

¿Es cierto que de todos tus amigos, tu eres el único a la antigüita que sueña con casarse de blanco? le pregunté al ojiazul Juan Diego Covarrubias, que acaba de pedir en matrimonio a su novia Edna Monroy, aunque ellos ya se habían casado en una ceremonia náhuatl.

“Uno de mis sueños es casarme, mis papás llevan 36 años casados y yo estoy encantado con el matrimonio, ya me casé por la ceremonia náhuatl y ahora con Edna nos vamos a casar por la iglesia católica para toda la vida y me encantaría tener cuatro hijos, nosotros somos cinco hermanos: tres mujeres y dos hombres muy unidos, mi hermana Denise está casada y tiene una hijita, Alexa; mi hermana Michelle tiene a su hijo Iker, viven en Estados Unidos; después sigo yo, tengo 29 años y cumpliré 30 el 24 marzo, soy Aries y los chicos son Rodrigo y Ana Paula, a todos los extraño, sobre todo a mis padres que viven en Guadalajara”.





Gretel Valdes es difícil de convencer

Gretel Valdez dice que regresó cuatro anilllos de compromiso. ¿Estaban muy chiquitos o no eran los que ella se merecía? Claro que si te regalan un diamante del tamaño de una roca, una piedrota, no lo regresas, a lo mejor no eran los anillos adecuados o no eran de su medida y por eso se los regresó a Héctor Soberón, a Horacio Pancheri, a Sebastián Zurita y a Juan Pablo Gil.





Paola Durante se retira del medio

Paola Durante se va a vivir a Vallarta y se retira del espectáculo, dice que la gente en la playa no tiene nada que hacer, más que ballet subacuático, y ella pondrá academia de zumba con todo y aire acondicionado. Lo cierto es que Paola Durante se puede ir a vivir a Marte ¡y ni quién se entere!