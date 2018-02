“Cuauhtémoc Blanco y yo fuimos novios tres años y medio, era muy sexy, jugaba con mis balones y siempre que salimos él pagaba”: Sandra Montoya





La violinista Sandra Montoya dice que fue novia tres años y medio del futuro gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco con quien alguna vez hizo el amor en una terraza… Vamos por orden.

-Sandra Montoya, ¿terminaste con Juan Osorio por Niurka?

Yo fui novia de Juan después de Niurka y Juan me pidió tres veces matrimonio y la tercera me dijo que no me lo volvería a pedir y le dije que no porque teníamos muy poquito de andar, pero lo lloré porque es el hombre al que mas amé en mi vida.

-¿Después de Juan Osorio, dices que fuiste novia de Cuauhtémoc Blanco, futbolista y ahora alcalde de Cuernavaca?

Ocho o nueve meses después de Juan Osorio, Cuauhtémoc Blanco y yo anduvimos de novios durante tres años y medio, pero ni yo ni él queríamos que nadie se enterara ni andar exhibiéndonos.

-Con Rossana Nájera dicen que fue espléndido y le dio camioneta, ¿a ti te dio algo?

Conmigo Cuauhtémoc Blanco no fue ni espléndido ni codo, fue una relación linda, sin intereses materiales aunque siempre que salimos juntos él siempre pagaba”.

-¿Era buen amante, es sexy?

A mí me encantaba y si tienes una relación duradera con alguien es por algo.

-¿En la intimidad jugaba con tus balones?

Obvio, sino imagínate, qué aburrido, fue muy divertido.

-Tienes dos hijas, ¿Cuauhtémoc fue buen padrastro con ellas?

Jamás fue el padrastro de mis hijas. La relación con él solo fue él y yo, claro que él entraba a mi casa, pero nunca jamás entró cuando mis hijas estaban en mi casa, concluyó Sandra Montoya.





CHANTAL ES UNA GRAN MAMÁ

-¿Ser actriz te exige cambiar? Le pregunté a la guapa Chantal Andere

Sí, ser arriesgado para un actor es una obligación, hay actrices que dicen: No me corten el pelo, ni me lo decoloren rojo porque tenga una boda, pero a los personajes hay que regalarles cosas, más en mi caso que siempre hago villanas.

-Todas en tu familia son mujeres, tu hijo rompió la tradición…

Sí y estuvo padre porque la familia de mi esposo son puras mujeres también, tiene como 10 primas, él y su hermana por lo que él quería tener un hombre. Son distintos nuestros hijos, Sebastián es un niño con carácter fuerte, demanda y exige mucho y Natalia es muy niña, muy femenina, le gusta usar los moñitos igual que el zapatito y yo siempre soñé con una hija para ponerle los moñitos, las colitas y las trencitas y a ella le encanta lo cual le agradezco porque hay niñas que ni les gusta peinarse.