Ceci Ponce: “Tuve a mi hijo León sin anestesia, es lo más cool que me ha pasado en la vida”





-Ceci tienes una hija de Eduardo Arroyuelo y un hijo de tu pareja actual, del maestro de yoga, Francisco Covarrubias. ¿Hay celos entre Celeste y León?

Sí, porque Celeste no entiende que si consentimos a León es por su edad y con ella somos más firmes porque es mayor, yo se lo explico y lo entiende racionalmente porque es muy inteligente, pero en su corazoncito no lo entiende tanto.

-¿Tú siempre quisiste tener un hijo varón?

Sí, y creo en el poder de los pensamientos, antes de conocer a Francisco fui a un bautizo donde me dieron un llavero de niño y le dije a la mamá: “Este va a ser mi llamador del niño que voy a tener y Celeste tenía tres años y le dije: ‘Si quieres un hermanito hay que buscar al papá'. Ella quería ofrecerme a su papá, pero le dije: 'No, mejor buscamos otro papá', eso fue en agosto y el 31 de octubre conozco a Francisco y le dije a una amiga: 'Voy a tener un hijo de este muchacho que acaba de ganar La Isla' y yo no sabía, pero ya estaba embarazada de él porque hicimos el amor el día que lo conocí y dije: 'Va a ser niño y se va a llamar León', fue parto natural, sin anestesia, en un rincón, sentada en una cosa que se llama silla maya, es lo más cool que me ha pasado en la vida y si tengo un tercer hijo yo sé que también va a ser niño, me gustan los niños.

-¿A quién quieres más, a Celeste o a León?

Es una pregunta compleja. Como buena madre, te tengo que responder que a los dos igual, pero no es así.

-Cuando le dijiste a Francisco que estabas embarazada de él y que tenías una hija de una relación previa, ¿qué dijo?

Son cosas un poco difíciles que se tienen que acomodar porque ella tiene a su papá y no es que esté sola, sino que Eduardo, su papá, está muy presente en la vida de Celeste, pero Francisco le hace su desayuno, la lleva a la natación, la cambia, la peina, hace todo lo que hace un padre y está todo el tiempo como figura paterna muy bonita, pero no es sencillo.

-¿Quién cuida a León y a Celeste ahora que trabajas en el teatro?

Celeste se va un fin sí y uno no con su papá y esté Celeste o no, Francisco los cuida los fines de semana y en la semana se enfoca en su gimnasio, y soy yo la que estoy en la casa.

-¿Qué hace tu pareja en su gimnasio?

Da clases de yoga, tai chi y ejercicios funcionales, el sistema se llama Kovaru y es lo que hago desde que estoy con él y así me he conseguido este cuerpo, una amiga me preguntó: 'En el Kovaru, ¿qué? Piensas que estás mamada y te marcas'. Le dije: 'No, pero todo el tiempo mueves tus músculos con tensión suave y ahí estás trabajando con intención', concluyó la guapa y fuertísima Ceci Ponce.