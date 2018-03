Jamás permitiría que mi marido me diga una grosería. ¿Cómo podría después de eso permitirle que me besara?: Mónika Sánchez





Mónika Sánchez, ¿es cierto que le pusiste de condición para casarte a tu marido que tu mamá iba a vivir con ustedes?

Sí, no la quise dejar porque mi papá acababa de fallecer a los 84 años cuando nos casamos y aunque tengo una hermana mayor ella vive en Miami por eso antes de casarnos le dije a Otto: 'Mi mamá viene en el paquete, yo no la voy a dejar y él lo entendió'.

¿Y a qué hora se les ocurrió casarse?

Todo fue tan pronto que ni habíamos pensado en el matrimonio, yo tenía 7 meses de embarazo, mi mamá estaba de luto por mi papá y decidimos hacer una boda chiquita por lo civil, algo más íntimo, y Santiago, de 9 años, le devolvió las ganas de vivir a mi mamá y nos casamos en junio del 2010. Otto que es venezolano y yo y después de tener a Santiaguito dijimos: 'Vamos por la hermanita' y Ángela Fernanda que tiene 6 años nos llenó de bendiciones y después tuvimos a Mónica Constanza, que tiene 4 años de edad.

¿Y peleas con Otto?

Cuando discutimos siempre es en nuestra habitación, a mí no me gustan los gritos ni nada que sea agresivo porque mis papás nunca se gritaron y no comprendo ese tipo de dinámica, jamás nos faltamos al respeto ni nos decimos groserías, en mi casa no se decían y yo jamás digo groserías, soy muy romántica y cursi, para mí el hombre es un caballero y yo la dama frágil que necesita ser protegida y si él es mi caballero, es imposible que yo le permita que me insulte y que después de un insulto permita que me bese, porque ya habría roto el encanto y la magia.

¿Cómo vas a ser como suegra?

Mi suegra vivía en Atlanta y yo tengo mi carácter, a lo mejor hay nueras más fáciles que yo, porque yo soy de las que sí opino y yo sí contesto, no me gusta hablar de la gente detrás, lo digo de frente lo cual no sé si es bueno o no, pero en el futuro a mí sí me gustaría tener una nuera así porque quiero todo derecho y si me gustaría que tuviera mi estilo.

¿Y cómo convences a tu marido de hacer lo que tú quieres?

Yo soy sentimental y cursi, entonces lloro y con eso lo convences, aunque a él no le gusta que llore, después de la tercera vez que lo hago me pregunta: '¿Otra vez vas a llorar?'. Por lo que trato de platicar, concluyó la bella Mónica Sánchez quien dice que su marido quien tiene 43 años se quiere retirar en 10 años al igual que ella por lo que los dos ahorran.