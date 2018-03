LOS HIJOS DE GERARDO, PAREJA DE PAULINA RUBIO ESTABAN AHÍ DESDE ANTES QUE LLEGARA LA CHICA DORADA

Si Gerardo, la pareja de Paulina Rubio accediera a dejar de ver a sus dos hijos que tuvo con su exesposa, Yuriko Sandoval, también será capaz de dejar de ver a los de Paulina… Además Paulina así conoció a Gerardo: con hijos porque no es que los niños aparecieron de pronto… Ellos ya estaban ahí y fue ella la intrusa en la vida de él… Ellos no tienen la culpa de que Paulina se haya embarazado y tenido otro hijo con Gerardo y tener otro bebé tampoco es motivo para que él no visite a sus hijos grandes o que reniegue contra ellos.

Cuando celas a un hombre porque quiere a sus hijos anteriores pierdes, es como pelear contra una pared, es pelearte con tu sombra… así le ocurrió con Marjorie de Souza, que corrió a Julián Gil porque viajó con sus hijos mayores y ella no toleró que se partiera en dos… La Chica Dorada se fue enojada (sin Gerardo) a la boda de su hermano Enrique en Madrid en diciembre y ahora Gerardo en venganza todo el día sube fotos de sus hijos grandes con el chiquito que tuvo con Paulina...





NATALIA SUBTIL TOMA EL TORO POR LOS CUERNOS

Aunque Sergio Mayer Mori viva en la casa de su novia, lo cierto es que la agencia que representa a Mayer Mori en el modelaje me dijo que es el model mexicano que más dinero está ganando y ahorita él es el que sostiene los gastos de la casa... ¡Qué bueno que se amen mucho y sean muy felices! Muchos se enojan que él le da el gasto a su novia y no a su hija Mila, pero la suerte con la nena es que tiene una madre adulta, Natalia Subtil ha sabido agarrar el toro por los cuernos y eso es una suerte para Mila porque ¿para qué quiere esa niña un sainete como el que viven Marjorie de Souza y Julián Gil? Mejor, cada quien en lo suyo.





CARMELA Y RAFAEL, AMOR ETERNO

Claro que Carmela y Rafael intentaron suicidarse juntos porque ella dejó casa, marido e hijos por Rafael, era tan loco su amor que no se podían separar ni un segundo, solo el amor de Romeo y Julieta se compara en pasión al de ellos y por eso decidieron morirse juntos, pero ahí sí, no es lo que tú quieras y él se quedó vivo, él le reclama a sus hijas que porque lo salaron, pero es el instinto de vida es que si ves muriendo a alguien, lo salvas, ni modo que le pongas la almohada ahora te mueres porque te mueres...