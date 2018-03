Primer aniversario de relación entre El Chicharito y Andrea Duro, a la que él le dice con cariño marmota y ya se fue a Londres a vivir para estar cerca de él

El futbolista Javier Hernández Chicharito y la actriz española, Andrea Duro cumplieron su primer aniversario de novios y desde Londres, donde él vive desde que lo ficharon por el West Ham United, y a donde ella se ha mudado para estar cerca de él, el deportista le escribió este romántico mensaje: “¡Feliz vida Andrea Duro!, sigue sonriendo con esa nobleza, fortaleza, felicidad, valentía y amor. ¡Gracias por todo, marmota! Love yaaa!".



El terror de Ninel

Daniel Bisogno jura que Ninel Conde le tenía terror a los celos locos de Giovanni Medina cuando él la acompañaba al teatro al Tenorio Cómico, obra en la que Ninel trabajó con Daniel, Adal Ramones y Germán Ortega. Giovanni retaba a golpes si se le quedaban viendo fijamente cuando actuaban en la obra.



Chiquis Rivera sigue usando anillo de compromiso

La Chiquis Rivera dice que aunque rompió su compromiso con el vocalista de La Banda Limón, Lorenzo Méndez y decidieron no casarse, definitivamente sigue usando el anillo de compromiso que él le regaló porque cuando trató de devolvérselo, él no se lo permitió y le dijo: “Ese anillo te lo compré a ti y nunca te lo recibiré de regreso”. Sin embargo la Chiquis cuando se lo ve en su dedo se siente nostálgica y con ganas de volver con su exgalán que al parecer fue quien terminó el compromiso.



Inés Gomez Mont tiene diabetes

Inés Gómez Mont, quien tiene diabetes durante su sexto embarazo dice: “A lo mejor este es mi último embarazo, aún no lo decido, lo que ya decidí con seguridad es que mi hija se llamará María como la virgen María porque estoy segura que a mi hija me la mandó la mismísima Virgen”.

Ricky Martin enseñó de más

Fey le entró a la moda de tomarse fotos en bikini o fotos en las que parece no trae nada abajo porque es preciosa y le encanta exhibirse y que la vean ya que enseñar “de más” tiene dos objetivos: te pone en la vitrina y además es la forma de buscar novio, ¿qué tal que cae un productor y la vuelve a lanzar en grande? El que no enseña no vende…



Lo que me sorprende es que Ricky Martin se bajó los calzones y enseñó las “pompis” y nadie dice nada de eso, pero si se hubiera bajado los calzones Fey, dirían que es porque tiene hambre de fama.