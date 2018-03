Omar Chaparro está endeudado hasta con las ánimas benditas con tal de comprarse una casa con alberca de 62 millones de pesos





Yo quisiera estar en la casa de Omar Chaparro, pero no quisiera nunca estar en su lugar, Omar paga 200 mil pesos mensuales para ir pagando en abonos chiquitos la casa que se compró en Los Ángeles que cuesta 62 millones de pesos y por la que se endeudó hasta con las ánimas benditas. Con una deuda de esas yo estaría con chorrillo permanente y no me levantaría de la cama, pero el mexicano gana 100 pesos y se gasta 300… Claro que uno se pregunta, ¿y cómo para qué necesita una alberca en la casa? Pues la necesita para que se pongan todos verdes de envidia. Pero cumplidor sí es, le dijo a su esposa La Mojarrita: “Esta es la vida que te prometí”.





LA CASA DE LAURA BOZZO EN ACAPULCO

Para que vean que todavía hay gente que puede vivir muy bien además de Omar Chaparro, Laura Bozzo mostró su mansión en Acapulco de 2 millones de dólares que se compró con el: "¡Qué pase el desgraciado!". La muy desgraciada se fotografió en traje sexy de baño en la esquina de su albercota paradisíaca que flota como tina sobre el mar, el único “pero” que le pongo, lo único malo, malísimo, ¡es que no nos invita!











GIOVANNI, ¿POR QUÉ ACUSAS A NINEL?

Si Giovanni Medina y Ninel Conde siguen subiendo el tono en sus pleitos por la patria potestad de Emmanuel a ver si no acaban sacando un arma y matándose pensando que muerto el perro se le quita la rabia.

Es increíble que 2 personas se entienden haciendo el amor aunque no hablen el mismo idioma pero aun si los 2 hablan español fuera de la cama ya no se pueden comunicar, Giovanni amenazó: “Esto se va a poner de pronóstico reservado porque Ninel no califica como mamá y yo me tengo que quedar con mi hijo”. Palabras inexplicables porque ni sacó a Ninel de un convento ni ella ejerció de la Madre Teresa de Calcuta, era una vedette buenota que sigue estando buenota y eso es lo que ahora le echa en cara.





MARLENE FAVELA PRESUME A SU MARIDO AUSTRALIANO







Marlene Favela trae loco a su marido australiano con el que vivirá la mitad del tiempo en Sidney, se salvó de no casarse aquí con un “marido de pacotilla”, en Australia los hombres no te abren la puerta del coche, pero tampoco te avientan la puerta encima como Giovanni a Ninel. Aquí te dan el anillo escondido en una flor de alcachofa, te ponen anuncios en el periférico: “Perenganita, te amo” y pregúntame como termina ese amor. ¡Mentándote a la progenitora y a tu origen familiar hasta de la cuarta generación!.