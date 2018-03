Sergio Goyri ya llevó a su novia Erika a conocer casi todo el mundo uno para pedirle perdón que aún no se divorcia y otro para pedirle perdón cuando se pelean



Sergio Goyri debe vivir de sus rentas porque con su novia Erika viaja constantemente desde que se le declaró hace 4 años y aparentemente cada viaje es por uno de 2 motivos, cuando ella le pregunta: ¿Cuándo nos casamos? Cosa que él le promete, pero no puede aun cumplir ya que no está divorciado de su exmujer Telly y el otro motivo de tanto viaje según amigas de Erika es cuando él la “camotea” y ella lo desconoce, él le pide otra oportunidad y hacer las paces en otro viaje y son viajes lujosos, no se la lleva en camión guajolotero ni paga los paseos con morralla, el caso es que Erika ya conoce prácticamente todo el mundo porque el onceavo mandamiento para nosotras las mujeres es: “Pégame, mátame, pero no me dejes".





SI MALUMA INVITA A REZAR O A PECAR A LA MITAD DE LA POBLACIÓN, ¡A TODO LE DICEN QUE SÍ!

Maluma siempre es noticia, o besa en la boca a su tía o gasta en regalos carísimos 2 millones de pesos en su mami en 1 día en París o porque le regaló una sortija que no sabemos si es de compromiso o de boda a la modelo de su exitosísismo video de Felices los 4 que es su actual novia, el caso es que dar a conocer todo esto le funciona como publicidad gratis que a su vez hace que le salgan fechas para cantar y eso es exactamente lo que también hace Cristian Casto cambiando de amores como de calzones y lo que hace años hizo Julio Iglesias que lo llevó a la fama internacional cuando presumía de haberse acostado con 700, por lo visto la mayoría de las grandes estrellas realmente son producto de la mercadotecnia y toda esta maquinaria anunciante hizo que escogieran a Maluma para cantar el himno del Mundial Rusia 2018 y que todas las mujeres estén locas por él y es que si Maluma me invita a rezar o a pecar, ¡a todo le digo que sí!





A LOS GALANES ACTUALES LES FALTA EL HAREM, COMPRARSE UN CASTILLO,TENER UNA BOMBITA Y DEJAR DE USAR RIMEL Y SER TAN ESCOTADOS PARA SER TAN FAMOSOS COMO LO FUE ANDRÉS GARCÍA EN SU MOMENTO

Muchos se preguntan, ¿qué les falta a los galanes actuales para volverse ídolos como fueron Andrés García o Fernando Colunga?

Para ser como Andrés necesitarían tener un harem, comprarse un castillo, tener una bombita y ser “braguetas flojas” y para ser como Colunga necesitarían hacerse novios de Thalía cuando ella era María Mercedes cuando sus novelas pegaban en el mundo entero. La razón por la que a los galanes de ahora no los puedes subir a un pedestal es porque muchos usan mas escotes y mas rímel que las mujeres además de que no fuman ni toman ni bailan pegado por eso en vez de ser superestrellas solo son simples mortales muy guapos.