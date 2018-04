REBECA DE ALBA SE VE DIVINA DE JURADO EN EL CONCURSO DE BELLEZA: “MEXICANA UNIVERSAL” PERO ANDA SOLA PORQUE DESPUÉS DE TENER SUS “QUEBERES” CON LUISMI Y RICKY MARTIN NO SE VA A PESCAR A UN “PATIVOLTEADO”

Rebeca de Alba anda sola y sin pareja porque después de “echar machinguepas y tener sus queberes” con Luis Miguel, con Ricky Martin y Leonardo de Lozanne no se va a pescar a cualquier “pativolteado” y a como están los hombres de pedinches es mejor compañía tu perro que solo te pide croquetas. Rebeca de Alba siempre anda sola pero contenta, vestida a la última moda, sonriendo y nunca la vemos pidiéndole prestado a nadie mientras que hay muchas parejas que viven miserablemente. Y a los que me preguntan: ¿De que vive Rebeca de alba, de la dignidad o tiene rentas o ganó la gran fortuna? Ahora es jurado en el concurso de belleza “MEXICANA UNIVERSAL” donde se ve espectacularmente hermosa y no le hace falta nada o al menos no se nota.

SERGIO MAYER MORI NUNCA ME FALTÓ AL RESPETO NI ME TRATÓ MAL, NO ME QUERÍA LASTIMAR PERO PARA ÉL ES UN ALIVIO QUE YO ME ALEJÉ: NATALIA SUBTIL





Natalalia Subtil: ¿Lo que nadie entendió es que si te casaste con el exnovio de Maite Perroni y duraste 10 años casada, por qué no tuviste hijos con él y si con Sergio a los 2 meses de conocerlo?

“Porque con mi exmarido decidimos esperar a que yo cumpliera 30 para tener hijos pero nos divorciamos antes porque éramos más amigos que novios y seguimos siendo amigos y lo de Sergio no me arrepiento, lloré mucho y entendí que nadie va a cambiar por mí ni puedo esperar algo de alguien que nunca apareció y ahora soy feliz, mi hija es hermosa, sana, habla mucho y canta y te puedo decir que Sergio Mayer Mori nunca me gritó, nunca me trató mal, nunca me faltó al respeto y a él le da miedo lastimarme, por eso fui yo quien me alejé de él y eso es un alivio para él”.

¿Donde cantas ya que tu mantienes a Mila?

“Todavía no me presento en ningún lugar por ahora sacaré cada dos meses un sencillo en varios géneros y voy a jugar con eso porque me encanta toda la música.”





HASTA QUE UN HOMBRE ENTENDIÓ Y NO SE CASÓ NUNCA, JAIME MORENO NUNCA LO HIZO PORQUE “LA TIGRESA” LO ESPANTÓ

Jaime Moreno nunca se casó después de que se quedó traumado al hacer una sola vez el amor con la Tigresa porque ella se le desnudó en el Jacussi y a él le dio mucho miedo y la verdad es que se necesita tener estómago para haber hecho el amor con la Tigresa con esos ojos de loca desorbitados .

¡Hasta que hubo uno que entendió que las mujeres tenemos mal carácter y no se enganchó ni se casó, a la mayoría se los agarran por una cuchiplanchada! Claro que eso no le impidió a Jaime Moreno seguir “cuchiplanchando” pues tiene 4 hijos de 4 distintas mamás aunque ni asumió la responsabilidad ni se habla con ninguno de ellos.