Si se preguntan: ¿A poco Abigail, la hija de Lupillo filmaba y era camarógrafa de la Chiquis Rivera o porque afirma con tanta certeza que la Chiquis se acostaba en la cama de su mami Jenni Rivera con su marido Esteban Loaiza. Lo sabe porque Jenni se lo contó a Lupillo y a mí me lo dio a entender su mamá, doña Rosa, y la prueba de que Jenni no tuvo estómago de lo que le hizo la Chiquis es que la desheredó y le puso orden de restricción. Créeme, ¡una madre no deshereda a su hija porque no lavó los platos!





LAS RIVERA SON LAS KARDASHIAN REGIÓN “PATITO”

Mientras tanto, en las redes sociales, la otra hija de Lupillo, Ayana Rivera entabló una “guerra de retaguardias” con la Chiquis, las dos siempre las andan enseñando, usan ropa muy pegada que casi revientan para que se vea cual de las dos tiene los glúteos más “inflamados y desbordados”. Ellas son Kardashian latinas región “patito” y han demostrado que las pompas sirven para algo más que para sentarse. ¿Será que ellas las usan para pensar?





RICARDO ZAMORA, POR FAVOR, NO LE VAYAS A METER UN ZAPE A BELINDA



Ricardo Zamora aunque seas el novio de Beli y te “comas un taco de lengua” de ella a besos y alguien te grabe ya que lo están haciendo en un lugar público, no se justifica que te comportes como guarura mal pagado y mal comido.

Entiendo que es insufrible tener a los otros encima de ustedes porque hay un onceavo mandamiento: “No estorbar” y que todos los mexicanos somos muy besucones y melosos, que besarse es lo más normal y Belinda no es la única que se besa, pero aún así no se justifica que seas “pegalón” y esperemos que si Belinda un día te molesta no le vayas a meter un “zape” también a ella, nada justifica el ojo morado que le dejaste al pobre chavo que quería grabar a su ídolo.





SHERLYN YA SE CURA EL MAL

DE AMORES

Los amores ya son “de temporada”. El ejemplo es que tanto Lorenzo Méndez ex de la Chiquis Rivera como Sherlyn la ex de Paco Zea, cada uno por su lado ya se consoló, ninguno se sentó a desgarrarse las vestiduras ni se enfermaron de mal de amores y como dice Olga Breeskin: “Si me rompen el corazón, con un viaje me curo”.

Hoy en día, nadie necesita andarle peinando moños a otro ni tenemos paciencia de andarle quemando incienso a quien ni siquiera nos toma en cuenta ni nos corresponde.