“El primer hijo de mi marido, Eamonn, era muy rebelde y ahora somos uno”, dijo Claudia Lizaldi



Claudia Lizaldi, cuando te casaste con Eamonn, él era divorciado con un hijo que viene a estarse temporadas contigo, ¿chocaste con tu hijastro?

"Era rebelde, era contestón, ponía cara para todo y eso no lo aguanto y yo sí le decía: 'A mí me respetas y esta casa la respetas' y cuando estaba más chiquito y tenía 11 años, yo soy muy piqui con el tema de la nutrición y no como animales, soy vegetariana, pero le hacía a veces su pollo, pero un día hicimos tacos de jamaica y se para y trae un cereal que yo nunca compro en mi casa y una leche de vaca que tampoco compro y se los sirve de comer y ahí sí me puse como energúmena y le dije: 'Tu mamá es cocinera macrobiótica no puede ser que vengas aquí a mi casa a comer cereal con leche, le voy a mandar una foto de esto a tu mamá', y se quedó callado pero le dije: 'Yo no tengo que quedar bien contigo, yo estoy casada con tu papá y si yo no quisiera, no te ve y si yo fuera una bruja tu relación con él sería diferente y si soy estricta contigo es porque te amo y por eso te digo que te nutre y que no'. Se fue a su cuarto y pensé: 'Obvio, este niño no me va a volver a hablar en su vida'. Y no te miento, pero no habían pasado ni 20 minutos, vino, me abrazó durante 10 minutos y a partir de ese día somos uno".

¿Pero quieres más a tus hijos de lo que lo quieres a él?

"Diferente. A Iam lo quiero de una manera, a mi hija, a mi esposo, mis papás, yo soy una persona que ama, soy demasiado entregada, mi corazón se va de bruces, a todos ellos les doy todo”.





MI HIJO IAM ES UN GENIO, COMPUSO SU PRIMERA MELODÍA EN EL PIANO A LOS 6 AÑOS DE EDAD

¿Es cierto que tu hijo Iam, de 8 años, es un genio?

"Es un genio; toca el piano, el violín y compuso su primera melodía en el piano muy linda desde los seis años de edad".

¿Qué quieres que sean tus hijos?

"Iam dice que quiere ser maestro de meditación como su papá y actor como su mamá, le encanta el teatro, en Extraños en un tren me iba a ver y se aprendió las líneas de Plutarco Haza de memoria.

¿Tu marido Eamonn es americano?

"Sí, su papá de Eamonn nació en Nueva York y vino a México y conoció a su mamá es de Azcapotzalco, ellos ya murieron, pero mi marido tiene las 2 nacionalidades, mexicano y americano".

¿Y ya les dio a ti y a tus hijos la nacionalidad americana?

"Todavía no, y ni siquiera sé si ahorita la quieran, en este momento ni quien quiera vivir allá, ahorita yo quiero servir a mi país”. Concluyó la encantadora Claudia Lizaldi que está en Mamá natural un espacio digital que inició hace 6 años en Facebook que tiene 3 millones de seguidoras, mamás millenials que están en el tema de volver a lo natural.