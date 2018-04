Cristian Castro no le dará ni un peso, de los cuatro millones que exige su ex, porque ni tuvieron hijos ni compraron propiedades, y ya decidió que en mayo se divorcia y no la vuelve a ver





El 23 de mayo cumplen un año de casados Cristian Castro y Carol Urban, ese día se pueden divorciar porque en Yucatán es obligatorio que el matrimonio dure un año. Cristian ya decidió que en tres semanas no volverá a verle la cara a la violinista y no le va a dar ni un peso de los cuatro millones por los que ella lo demandó, por echarla con violencia del departamento que rentaban en Italia a un mes de casados el 22 de junio 2017, lo cual fue un maltrato que la afectó física y sicológicamente y pide el dinero por reparación de daños y pensión alimenticia retroactiva.

Y aunque Cristian está decidido a no darle nada porque ni tuvieron hijos, ni compraron propiedades en común, ni estuvo con ella más de un mes, hay que ver que decide el juez, si le saca o que no le saca. Lo cierto es que Carol quiere castigar a Cristian, se quiere vengar porque está despechada y no quiere paz, solo el pas pas de los golpes.





LOS DESACUERDOS ENTRE FERNANDA FAMILIAR Y SU HERMANA La hermana de Fernanda Familiar, Gabriela, no es tan familiar porque anunció que Fernanda es adoptada, como si dijera que tiene lepra o los genes de Hitler y eso si es para esconderlo. A lo mejor, a Fernanda si le estorba ahora que anda con un político de Guanajuato, que su hermana salga a decir que no es de alcurnia sino que es recogida y a lo mejor es hija del que barre la calle y tal vez para Fernanda el apellido Familiar de abolengo tiene una gran relevancia… Fernanda, ni te preocupes, todos tenemos un esqueleto secreto en el clóset de nuestra alma… Aquí lo triste es ver que tu hermana te envidie tanto, y no que seas adoptada.





LARRY HERNÁNDEZ TIENE LA MANDÍBULA ROTA

Larry Hernández sigue sin poder trabajar, aunque se cayó de la bici en diciembre 2017,dice que le faltan meses de rehabilitación para poder mover la quijada y cantar. Publicó para que se dejen de burlar de él y de las heridas que recibió al caerse, quedó como Santo Cristo, porque se fue de boca y de nariz, digan que le quedaron dientes o a lo mejor no, porque esos no nos los enseñó en la foto. Dice que mientras tanto está sin poder comer, con la mandíbula amarrada, se encontró a sí mismo y es que aunque aparentemente la bici es inofensiva, los accidentes más espantosos y dramáticos son las caídas bobas del banquito de tres patitas y muchas amas de casa se mueren de la manera más tarada y en la bici con una piedrita mal puesta te patinas y se te cae la cara a pedazos como a él.