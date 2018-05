Carlos Gazcón no se cambió de sexo, toma hormonas femeninas porque siente que los pelos ya no venden y no quiere afeitarse







Dicen que Carlos Gazcón se cambió de sexo, de identidad y de nombre sólo porque se dejó el pelo largo, se maquilla, se pone falda, porque nosotras también usamos pantalones y toma hormonas femeninas para que no le salga vello, porque siente que los pelos ya no venden y le da flojera afeitarse… Es peccata minuta que el guapo españolito se deje el pelo a la cintura, salga con “culifalda” y tacones o se ponga bubis… Lo que salta a la vista y lo que yo veo es que no habla claro porque escribió un libro y eso es lo que está vendiendo, ¡quiere que le compren el libro!

A mí lo que me horroriza no es que sea transexual, porque aunque se casó hace 20 años y tiene una hija, de repente se le alboroto el alpiste y quiere ser mujer. Lo que me horroriza es el egoísmo de todos los padres, porque la hija de Carlos Gazcón no pidió que su papá se vista de mujer y se la lleve entre las patas sin ver cómo le afecta lo que a él lo libera.

Ya no entendemos nada, todos invocan el derecho de vivir: “Es mi libertad y tú te aguantas, ¿cómo la ves?”.





Otro capítulo de la telenovela de Marjorie de Sousa

Y con el cuento de que yo tengo derecho a hacer lo que quiero, Marjorie ganó y Julián Gil se despidió de su hijo porque le negaron verlo… aparentemente, siempre hablamos de la mujer maltratada, pero los hombres también son maltratados y los hijos desde recién nacidos son maltratados, no les retorcemos el pescuezo, pero queremos que el otro termine arrodillado y nos vengamos “disque en el nombre del amor”.





Giovanni le reclama a Ninel







Ahora Giovanni alega que si Ninel Conde pasea su cinturita bailadora por todas las playas donde se presenta con su obra Las arpías con Sherlyn, Patricia Rojo y Adriana Fonseca ¿a qué se llevó al niñito Emmanuel con ella si ella está trabajando? Que nada más lo deja que las olas del mar lo bañen y lo asolea tanto que se va a achicharrar y no permite que él que no trabaja, lo cuide.