Ernesto D'Alessio: si mi hijo Jorge me dice que quiere conocer al padre que lo engendró, lo llevo, pero no me lo ha pedido





Ernesto D'Alessio, ¿cómo le dijiste a Jorge, tu hijo mayor que no eres su papá biológico?

El no lo sabía y cuando cumplió siete años le dije: “Yo soy tu papá, pero tu papá biológico, el que te engendró es otro señor y si un día lo quieres conocer te llevo con él, si me lo pides”. Pero ni Jorge me ha pedido verlo y para su padre él no existe, tiene otros dos hijos con otras dos mujeres.

¿Lo adoptaste legalmente, lleva tu apellido?

No, él se llama Jorge Antonio Ruiz.

¿Qué dijo al enterarse que tú no eres su padre de carne y sangre?

Sus ojitos se le llenaron de lágrimas y me abrazó con lo que me demostró todo lo que me quiere, concluyó Ernesto.





José Ron no está preparado para dar anillo de compromiso





¿Te piensas casar pronto? le pregunté al guapo José Ron.

No lo haré si no estoy listo, antes de complacer a nadie tengo que pensar en mí y yo no quiero ahorita una relación así, ni un matrimonio ni sé cuando querré casarme.

¿Qué tipo de mujer te gusta?

Para mí lo más sexy en una mujer son los tatuajes porque me fascinan las mujeres fuertes, me gusta andar en moto tengo muchos tatuajes en los brazos, en la espalda, en la cadera y cada tatuaje es una historia que habla de quién soy yo, uno me lo puse con Ariadne en París dice en francés: Vivre et laisser vivre que es Vive y deja vivir.

En la espalda tengo un versículo que dice: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. Soy Leo y tengo mi león tatuado, porque los leones son mi animal favorito y el primero que me hice fue en Argentina y lo tengo en la cadera: Dios padre, Dios hijo y espíritu santo y con eso me siento protegido.

Eres del signo Leo, ¿cómo eres?

Tengo un carácter muy fuerte, soy muy explosivo, tengo que controlarme, soy muy dominante, pero siempre antepongo el respeto y el amor en una relación.

¿Eres coqueto?

Soy más serio que coqueto y me encantan las mujeres, pero sólo me declaro cuando estoy seguro que me van a decir que si soy muy romántico, llevo serenata, el mariachi para mí es superimportante y el que siempre ha sido mi cantante favorito es Cristian Castro, me encanta su música y llevo trío o mariachi con sus temas”.

¿Te has hecho novio durante alguna novela?

A veces surge el enamoramiento, a través de todo el día involucramos emociones y sentimientos por nuestro trabajo, pero me falta mucho por vivir en mi carrera y en mi vida.

Me imagino que a ti nunca te han roto el corazón, ¿o sí?

Estaba mucho más chico y me moría de amor, en ese tiempo si tenía un plan a futuro muy bonito que me hubiera gustado, pero no ocurrió, en ese momento no lo entendía, he aprendido a soltar, concluyó el guapo José Ron.