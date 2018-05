Yaya y Montserrat Oliver además de ser guapísimas, disfrutan de su pasión y el derecho que la ley mexicana les da de vivir su amor





Yaya y Monserrat Oliver están muy enamoradas y se besan en la boca como haría cualquier mujer europea enamorada, además de que las dos son guapérrimas, disfrutan de su amor y de su pasión con el derecho que les da la ley mexicana de vivir como se les pega la gana. Afortunadamente están poniendo un ejemplo importante atreviéndose a besarse en la boca en lugares públicos, como se hace en todos los países del primer mundo.





Camila hereda la vocación de las Pinal





Alejandra Guzmán dice que de todas las hijas tanto de su hermano Luis Enrique, como las hijas de Stephanie Salas y su propia hija Frida Sofía, la única que realmente quiere ser actriz es Camila, la hermana de Michelle Salas, que no es hija de Luis Miguel, por lo cual es la más desconocida y pienso yo que al no tener un papá tan famoso como su hermana, tendrá que luchar y picar piedra más duro, aunque como dice Alejandra, ella es la única que tiene vocación de ser una verdadera artista de todas las herederas de la familia.





DOS MAMÁS DIFERENTES





Qué diferencia entre dos mamás mexicanas que viven en Los Ángeles, Aislinn Derbez que aquí siempre salía maquillada, peinada y espectacular, desde que vive en Los Ángeles está muy relajada, no se ha puesto a dieta, no se ha dejado crecer el cabello, no se maquilla para salir; mientras que Paty Manterola se hace una superproducción hasta para recibir el desayuno en la cama y no abre el ojo si no tiene la pestaña postiza puesta y eso que tiene tres hijos y también como Aislinn les dedica a sus hijos tiempo completo.





LA HIJA DE PACO DE LA O





Paco de la O desde que Gaby Platas su esposa lo abandonó, sale en sus redes encueradito con una toalla para avisarle a las mujeres: “Estoy de nuevo en circulación y disponible” y también con esas fotos le manda este mensaje a su ex: “Mira Gaby lo que estás dejando, de lo que te estás perdiendo y lo que estas tirando por un capricho”. Y es que a Paco de la O lo pusieron entre la espada y la pared cuando Gaby le dio a escoger, o vives con tu hija María de 19 años o conmigo, porque si no quise hijos propios menos voy a cuidar a una malcriada de 19 que no quiere seguir las reglas del hogar al que llegó. Aquí la pregunta es: ¿Por qué María que ya es adulta no se fue a vivir sola y prefirió llegar a casa de su papá y su mujer a incomodarlos y faltarte al respeto a Gaby?