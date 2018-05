Leni de la Rosa: “Mis tíos son de campo y cuando me veían en clases de baile y de actuación me decían 'esas son joterías' hoy que salgo en novelas y conciertos me presumen y además yo soy heterosexual, me gustan las mujeres”





Leni de la Rosa, ¿es cierto que nunca andarías con una mujer casada?

Es muy cómodo como hombre ligarse a una chica casada y decir no pasa nada, pero haces daño y hay una ley del karma y si andas en malos pasos acabas mal, me han tirado la onda algunas casadas, pero cuando me entero les digo adiós sino hasta tu vida pones en riesgo por un crimen pasional y yo quiero caminar en la calle con mi familia sin ningún problema porque nunca he practicado box, me he dedicado más a cantar y a bailar, a las joterías como les llaman mis tíos que son de campo y muy machotes cuando me veían cantando o en clases de baile, me decían: “Esas son joterías” y ahora me ven en novelas y soy su orgullo, me presuman, aunque cuando traigo un aretito o una arracadita me dicen de relajo: “Son mariconerías”. No salgo con casadas, pero para mí es normal salir con una mujer que ya tenga una familia creada, que esté separada con hijos, mi hermana es mamá soltera y su hija se llama: Linda y sé lo que es ser mujer luchona.

¿Te importa que la mujer sea más grande que tú, como Fey?

No me fijo en la edad para amar espero que algún día aunque esté viejito tenga derecho a que me amen, la edad no me importa y he amado a mujeres que nunca imaginé que iba a amar y no sé si es genético de los hombres, pero a mí me gusta ser yo el que conquisto, no sé si es machismo, pero desde niño te enseñan que las chicas esperan a que tú des el primer paso y una mujer inteligente sabe conquistarte sin tener que irse a la yugular y con sensualidad hacer que el hombre caiga redondito, yo respeto y fui criado por mujeres, mi hermana y mi mamá son luchonas, ese es el ejemplo que tengo.

Si a tu mamá y hermana no les gusta tu novia, ¿les haces caso?

Nunca se meten, yo viví en un internado desde primaria cuando tenía 10 años, hace 20 años de eso, soy muy hermético y a mi familia no le digo si tengo novia, pero mis relaciones son sólo mías.

¿Y qué hace tu hermana?

Mi hermana y mi mamá viven en Miami van y vienen y mi hermana cuando está aquí trabaja con Pupy, es estilista, ella es 10 años más grande que yo, pero yo soy como su tutor, somos muy unidos y con mi sobrino yo soy su papá-tío y mi hermana y yo trabajamos porque mi mamá es una persona grande, no queremos que trabaje, la mantenemos, pero más bien la que nos mantiene consentidos todo el tiempo es ella. No trabaja en la calle, pero en la casa no para, de la puerta de la casa para adentro.