ARACELI ARÁMBULA: “LUISMI ESTÁ ATRASADO CON LA MANUTENCIÓN DE SUS HIJOS”



Araceli Arámbula, aprovechando el éxito de la serie de Luis Miguel, le dio por donde le duele y le sangra la herida y dijo: “Que me pague las manutenciones atrasadas que le debe a mis hijos”.

El caso es que todos quieren sacar un cachito de Luismi para su santito porque Luis Miguel sigue siendo la minita de oro y todas quieren demostrar que fueron el amor por el cual se arrastraba Luis Miguel…





LO DE STEPHANIE SALAS NO FUE AMOR PARA LUIS MIGUEL, SÓLO FUE NOCHES DE COPA Y ACOSTONES

Con Stephanie Salas, según la serie, sólo fueron noches de copa y acostones. La hija de Silvia Pasquel pensó que el Sol la iba a poner como Sherezada de las Mil y una noches, pero la ponen como una borracha resbalosa, o sea le dan poquito crédito y Stephanie reclama papel protagónico y pide: “Respeten a mi familia”, pero no es su familia la que se acostó con Luismi, es asunto de ella y su familia ni había nacido. Y ¿por qué la indignación de Stephanie Salas? ¿Apoco Luis Miguel la violó o le hizo acoso sexual? Porque en la serie parece que es al revés. Se acostaban dos borrachos que antes di que pudieron hacerlo y de ahí resultó una niña y de eso nos estamos enterando en vivo y a todo color en la serie viendo cómo se las gastaban las admiradoras de Luis mi Rey.





CLAUDIA LIZALDI QUE ES MUY ECUÁNIME DICE QUE EL SEXO NO ES JABÓN Y NO SE GASTA

Claudia Lizaldi decide que el sexo no es jabón y no se gasta, que una canita al aire se perdona, yo lo mató y como del muerto, pero Claudia entiende que en el fondo ese es el estado natural de los hombres y ya que se le pasó la primera impresión todo está perdonado porque sabe que a su marido ya no se lo van a agarrar tan fácil y que un golpe de esos te crece, te enseña por la buena o por la mala y él ya aprendió.





CAMILA SODI CUMPLE 32 AÑOS Y DICE QUE EN SU “PEDACITO DE VIDA” COMO SI TUVIERA 5 AÑOS DE EDAD

Ni Cleopatra hubiera escrito lo que dijo Camila Sodi para su cumpleaños 32… Camila dice que para su “pedacito de vida que ha vivido” como si fuera chiquititita y tuviera 5 años de edad, el mundo le queda chiquito y el mar apenas le alcanza para hacer un buche de agua… Dice que ya escaló todas las montañas como si los Lamas del Tíbet son unos pobres tullidos comparados con ella... Pero para bañar ese pedacito de vida se necesita una fuente, pero fuente del tamaño de las cataratas del Niágara porque terminó su cumpleaños abriendo todas las botellas de champagne almacenadas para bañar a sus amigos que fueron a la fiesta con ella.