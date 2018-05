Luz Elena González “mi esposo y yo fuimos a terapia porque yo sentía que estaba incomprendida y resultó que el incomprendido era él”





Luz Elena González dicen que tu marido es el más consentidor de todo el medio artístico y que además te da todos tus gustos y tu sacas el negligé para tenerlo también feliz, ¿es cierto?

“Sí, Bernardo es muy espléndido, me deja comprar lo que quiero, nunca me ha dicho que no a nada, es muy lindo y yo soy muy linda con él, ahora más linda que antes porque cuando eres artista a veces viene la soberbia y creer que eres la mejor, te ciegas y te atoras en esos pensamientos, pero en estos 14 años que he vivido con mi marido, él me aterrizó, me dijo mis errores aunque yo para todo tenía justificación y una autodefensa, pero solucionamos muchos malentendidos y hoy te puedo decir que mi marido, Bernardo es el amor de mi vida y por supuesto que si saco el negligé para él y andamos como novios”.

¿Tuvieron que ir a terapia tu esposo Bernardo y tú?

“Cuando nuestro hijo Santiago era pequeño hace como 5 años tuvimos muchos problemas porque mi hijo era muy intolerante a la frustración y de chico era agresivo, nos pegaba a su papá y a mí, pero con tantas terapias ya no pega, eso pasaba cuando tenía 6 años porque tenía inmadurez neurológica y por más que le explicabas no entendía que mientras sus compañeros de escuela construían legos él se los destruía y ellos pensaban que era grosero hasta que sus terapeutas, neurólogo y todo el equipo que trabaja para nosotros fueron a su escuela y les explicaron a los niños de su clase que mi hijo no era malo sino diferente, lo entendieron y ahora tiene 11 años y tiene muchos amigos, pero esos problemas hicieron que mi esposo Bernardo y yo en esa época tuviéramos muchos pleitos, yo me sentía incomprendida y le dije: 'si no vamos a terapia nos vamos a separar' y me dijo: 'claro que sí, vámonos a terapia, lo que sea, pero no nos separamos'. Y en la terapia salió que el incomprendido era él y ahora somos los más felices, mi esposo es un gran marido y muy espléndido porque durante años tuvo que pagar maestra particular, sicóloga, neurólogo y el seguro no pagaba nada porque a los 8 años se curan del Síndrome de inmadurez del lóbulo frontal izquierdo que padecía nuestro primogénito, hoy te puedo decir que mis dos hijos; Santiago y María José son muy afortunados que su papá les proporcionó todo lo mejor y me dejó que yo ahorrara mi dinero porque para mi marido antes que nada están sus hijos y yo”.

Has besado a muchos actores, ¿cual besa más rico?

“He besado a muchos en la tele, pero el que mejor besa de todos es Gabriel Soto, definitivamente, y además ¡huele rico se cuida mucho y tiene un cuerpazo!”, concluyó Luz Elena González.